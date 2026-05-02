Logroño, novena capital provincial donde menos rentable sale comprar una casa y ponerla en alquiler, según pisos.com

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LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de comprar una vivienda y ponerla en alquiler en la ciudad de Logroño es del 4,87%, lo que le sitúa como la novena capital de provincia -de un total de 50- que menos rendimiento ofrece.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de los datos analizados por el portal inmobiliario pisos.com, sobre esta actividad especulativa en función de los precios de compra y alquiler durante el mes de marzo.

Como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en marzo de 2026 fue del 7,15%, si se tiene en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de poco más de 219.000 euros --2.436 euros/m2-- y que la renta media mensual fue de algo más de 1.300 euros.

Esto supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 --6,25%--, aunque la subida con respecto al pasado mes de febrero --7,12%-- no es tan acusada.

Las rentabilidades más altas se registran en Tarragona --8,13%--, Sevilla --7,84%-- y Huesca --7,39%--. Por su parte, en el otro lado de la tabla, por debajo de Logroño solo se encuentran Málaga, Salamanca, A Coruña, Pamplona, Cádiz, Girona, Palma y San Sebastián.