Logroño reunirá el 23 de junio a la Comisión de Vivienda de la FEMP, que presentará una guía para la rehabilitación - FEMP

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño acogerá el próximo día 23 de junio la reunión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como ha avanzado este miércoles la portavoz del Gobierno de la capital riojana, Celia Sanz.

Así, ha explicado que, en la parte no resolutiva de la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana, "hemos dado cuenta de un hito que va a tener lugar en la ciudad de Logroño, y es que la Comisión de Vivienda, que depende de la Federación Española de Municipios y Provincias, se va a celebrar en la ciudad".

Logroño, ha insistido, "va a ser la sede de esa Comisión de Vivienda de la Federación Española de Municipios y Provincias que tendrá lugar el 23 de junio, en la que recibiremos a todos los ayuntamientos de España que están representados en esta Comisión de Vivienda".

Como aspecto de entre los más importantes que se prevé abordar en este encuentro, Celia Sanz ha adelantado que "se presentará un hito importante, como es la guía de rehabilitación de viviendas", sobre la que no ha podido adelantar más por el momento, "además de que daremos cuenta de otros avances que se hayan podido producir".

Según indica la FEMP en su página web, "el objeto principal del Área de Urbanismo y Vivienda es el fomento entre sus asociados del desarrollo urbano integrado, cohesionado y sostenible, que a su vez contemple políticas activas de vivienda".

Para ello, "se impulsará la colaboración institucional para la puesta en marcha de iniciativas que desarrollen políticas urbanas y de ordenación del territorio acordes con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE".

En este sentido, apunta que se hará "prestando especial atención a las políticas de rehabilitación de áreas consolidadas, fomentando la mejora de la calidad de las viviendas existentes y de nueva construcción y favoreciendo especialmente aquellas medidas que contribuyan a la mejora de su eficiencia energética".

La Comisión, presidida en este momento por Francisco Javier Úbeda, alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, cuenta con la presencia de más de una veintena de municipios, entre los que se encuentran -además de Logroño- Segovia, Santiago de Compostela, Murcia, Zaragoza, Estepona o Salamanca.