Logroño será sede del Mundial Sub 20 de Ultimate Frisbee del 11 al 18 de julio del próximo año

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Logroño será sede del Mundial Sub 20 de Ultima Frisbee, del 11 al 18 de julio del próximo año 2026, después del éxito de organización con la celebración de los Campeonatos del Mundo Sub 24 el pasado mes de junio.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el "espaldarazo al deporte base" que supuso el campeonato Sub- y el éxito que supone que Logroño vuelva a ser elegida.

"No es fácil conseguir esto", ha dicho en una convocatoria junto al director general de Deportes del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona, y los presidentes del comité organizador, Massimiliano Vitali y Gema Pérez.

El campeonato Sub-24 reunió a cincuenta equipos de 25 países, superando las previsiones iniciales de la World Flying Disc Federation (WFDF).

En total, se acreditaron 1.483 participantes, de los cuales 1.141 eran jugadores y jugadoras (54 por ciento hombres y 46 por ciento mujeres), 230 técnicos y personal médico, además de 72 miembros de staff internacional.

A ellos se sumaron más de seiscientos familiares y acompañantes, alcanzando una participación global de 2.083 personas. Uno de los mayores retos de la organización fue garantizar alojamiento, transporte y alimentación para más de 1.500 personas durante al menos ocho noches.

La estancia media se situó en doce días, lo que generó 24.996 pernoctaciones y un impacto económico de 1,25 millones de euros sólo en hospedaje. El retorno económico directo estimado supera los 2,5 millones de euros, repartidos en alojamiento, restauración, transporte y comercio local.

Una vez visto "lo bien que se pueden organizar las cosas en Logroño", ha indicado Vitali, se ha elegido la capital de La Rioja para el mundial de jugadores nacidos hasta el 2007, en el que se espera que acuda a Logroño más gente.