Logroño tendrá un presupuesto 2027 de 210 millones, un 6,46% más, para "consolidar servicios" y "mejorar" la ciudad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contará con un presupuesto en el año 2027 que alcanzará finalmente los 210 millones de euros, un 6,46 por ciento más que el año anterior, con los que se pretende "consolidar los servicios públicos" y "mejorar" la ciudad, para que sea "más saludable, más verde, más dinámica y más inclusiva".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado este martes el proyecto final de las cuentas del próximo ejercicio, que se prevén aprobar en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes, de manera que entrarán en vigor a 1 de enero de 2027.

Un proyecto en que, como ha destacado, "se han aprobado enmiendas de todos los grupos", un total de 18 de las 171 presentadas, lo que, en palabras de Escobar, "es un buen síntoma de normalidad institucional y de buen funcionamiento democrático", pese a que no se ha podido contar "y van ya cuatro años" con Presupuestos Generales del Estado, lo que ha calificado como "un factor de distorsión" para hacer previsiones.

El regidor municipal ha reseñado que el proyecto presupuestario 202 cumple "con cuatro objetivos", apuntando el primero que "es asegurar lo básico, es decir, mantener y mejorar los servicios básicos que debe prestar un Ayuntamiento". Un ámbito en el que ha subrayado la incorporación de los nuevos contratos de limpieza -24 millones al año- la preparación del de transporte público o la "gran inversión" en todo lo relacionado con el ciclo del agua.

En segundo lugar, ha señalado las políticas sociales, que contarán con 36,7 millones, con "obsesión" por la vivienda -más de 6.400 nuevas viviendas en marcha, 1.700 de ellas de VPO-, y la actualización "de todas y cada una de las nuevas vulnerabilidades", entre las que ha citado el alojamiento social, con el modelo 'housing led', el abordaje de la soledad, o las intervenciones en los entornos escolares, entre otras cuestiones.

En tercer término, ha colocado el primer edil el apoyo a la actividad económica -un 13,8% más-, con una "apuesta muy definida por el suelo industrial" o las actuaciones en la Plaza de Abastos, "que va a completar la totalidad de su oferta este año", el esfuerzo con el comercio, o la culminación de proyectos de alcance, como el Camino de Santiago, el Teatro Bretón, o la recuperación de la Sala Amós Salvador. 13,8% de aumento en partidas para apyo económica.

INVERSIONES.

Especial referncia ha hecho al capítulo de inversiones, con 22,6 millones, un 22,39% de incremento, haciendo un esfuerzo que ha calificado de "importante" y "constante".

Y, entre las previsiones, las Cien Tiendas, "que dijimos que íbamos a hacer y se está haciendo", con actuaciones en Beti Jai "ya hecha", Doctores Castroviejo "que va a empezar" y en próximos ejercicios, Calvo Sotelo y Juan XXIII; la rotodna del cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós, "antesala de San Antón para dar otra cara a esta zona del centro de la ciudad".

Ha apuntado igualmente a las instalaciones deportivas, con Lobete "ya en pleno funcionamiento", la que "posiblemente va a ser la inversión más elevada del año", la del Mundial 82, o el césped de Las Gaunas que se va a reformar en su totalidad. Más zobnas verdes, o la finalización del entorno de la Villanueva también han sido citados por Escobar.

Pero, con todo, para el regidor municipal, "la gran apuesta de siguientes años va a ser el Proyecto 1521, 27.000 m2 de nueva zona verde con un Parque del Ebro que se va a extender hasta Murrieta, dos nuevos aparcamientos subterráneos, para poder disfrutar del entorno patrimonial de la ciudad, Valbuena, Revellín, una nueva área, que transformará nla ciudad, junto con el entorno de antigua estación", cerrando con que el proyecto contempla "intervenciones en todos los barrios".

"Todo gracias a una gestión ordenada, que ha permitido que, junto a todos estos objetivos, vayamos a rebajar todos los impuestos que dependen del Ayuntamiento, que acabemos con situación saneada y saludable en lo económico y siendo capaces de contener la deuda. Acabamos la Legislatura con los presupuuestos que Logroño necesita, inversores, sociales, dinamizadores, y con un foco principal que es apoyar la vivienda en un entorno saludable", ha finalizado Escobar.

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