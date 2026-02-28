Logroño ya cuenta con la primera zona de juego infantil cubierta de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño ya cuenta con la primera zona de juegos infantiles cubierta en la ciudad. Concretamente, en el Parque Rosalía de Castro, en el barrio de Cascajos. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a otros miembros de la Corporación y representantes vecinales de la zona, ha visitado este espacio tras la completa renovación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Logroño.

Los trabajos, con un presupuesto de 112.206,26 euros, han sido desarrollados por la empresa URBABIL 2000, S.L., adjudicataria de la licitación municipal de esta renovación del parque infantil.

El espacio, tras la actuación realizada, cuenta con pavimento amortiguador renovado (con un 20% más de espesor y densidad para amortiguar posibles caídas) y nuevos elementos de juego. En la nueva área pueden jugar simultáneamente hasta 45 niños y niñas.

Además, se incluye de forma específica, como un elemento diferenciador, una cubierta textil de 147 metros cuadrados que posibilita la protección tanto del sol como de la lluvia. La estructura de la cubierta está compuesta por tejido poliéster de alta resistencia cubierto de PVC por ambas caras.

"Desde el Ayuntamiento de Logroño continuamos apostando por mejorar las áreas infantiles de juego de la ciudad, sustituyendo los elementos que puedan estar obsoletos o que se encuentran en un estado deficitario, por otros más actuales, adaptados a diferentes edades y capacidades", ha destacado el alcalde.

Ha detallado que recientemente se han acometido también los trabajos de renovación de distintos elementos de áreas de juegos infantiles en la plaza Fermín Gurbindo o el Parque del Semillero.