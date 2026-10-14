Lotería Nacional dedica el décimo del 24 de octubre al 'Año Azcona'

Presentación décimo Lotería Nacional dedicado al nacimienot de Rafael Azcona - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja, Carlos Ruiz; y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, han presentado hoy el décimo de Lotería Nacional del sábado 24 de octubre, dedicado al Año Rafael Azcona.

El décimo de dicho sorteo está ilustrado con una caricatura de Rafael Azcona que homenajea el cartel de la película de Luis García Berlanga 'El verdugo', y con la leyenda: "Logroño como ciudad Azcona en el centenario de su nacimiento".

"La cultura es una parte fundamental de la sociedad, por ello este décimo representa el compromiso de Loterías por difundir y poner en valor la labor llevada a cabo por diferentes instituciones y artistas, en este caso concreto difundiendo el centenario del nacimiento de Rafael Azcona, uno de nuestros más prestigiosos autores cinematográficos, quien a través de sus obras nos hizo reflexionar sobre distintos problemas de la sociedad española", ha señalado el delegado de Loterías en la provincia.

"El Ayuntamiento de Logroño, como homenaje al espacio físico en el que creció Rafael Azcona, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, ha querido reivindicar la huella que la ciudad dejó en uno de los grandes guionistas del cine español" ha declarado el alcalde de la ciudad.

Autor de obras fundamentales como 'El pisito', 'El verdugo' o 'Plácido', es el guionista con más premios Goya de la historia, con seis galardones. "El consistorio ha declarado 2026 como Año Rafael Azcona y ha organizado un amplio y variado programa de actividades en diferentes ámbitos, como el cultural, el educativo, el turístico o el social, con el propósito de recordar su figura y divulgar su obra y su legado, especialmente entre las nuevas generaciones de logroñeses" ha indicado Escobar.

Para el sorteo del 24 de octubre, se pondrán a la venta 10 millones de décimos en toda la red comercial de Loterías, lo que permitirá dar una gran difusión al Año Rafael Azcona. Este sorteo de Lotería Nacional repartirá 42 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 600.000 euros por serie y un segundo premio de 120.000 euros por serie.