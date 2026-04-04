La Lotería Nacional deja un premio de 120.000 euros en Calahorra

Administración de Calahorra que ha vendido el número - GOOGLE MAPS

LOGROÑO/PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros al número 20.744, ha caído en Calahorra, según han informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el número premiado en Calahorra se ha vendido en la Administración 3, ubicada en Avenida de Valvanera 32.

El primer premio ha recaído en el 11.711, agraciado con 600.000 euros el número, y ha caído en Tudela (Navarra); Siero (Asturias), Badajoz, Bilbao, Burgos y Salas de los Infantes (Burgos), Sant Pere Pescador (Girona), Almuñécar (Granada), Manacor (Baleares), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, La Perdoma (Santa Cruz de Tenerife), Valencia y Zaragoza.

El segundo premio ha tocado en Adra (Almería), Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz), Fraga (Huesca), Calahorra (La Rioja), Madrid, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga (Málaga), Ponteareas (Pontevedra), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y Sevilla.

Los reintegros en el sorteo de este sábado corresponden a los números 1, 7 y 0.