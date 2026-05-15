La Lotería Nacional de este jueves trae la suerte a Logroño, con parte de su segundo premio

Administración de Loterías de Vara de Rey 4, donde ha recaído parte del segundo premio de la Lotería Nacional de ayer. - ONLAE

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo ha traído parte de su segundo premio a Logroño, con el número 38.810. En concreto, se ha vendido en la administración número 13, ubicada en la calle Vara de Rey 4.

El primer premio está agraciado con 300.000 euros al número, que en esta ocasión fue el 14.239, vendido en el municipio asturiano de Villoria, y en Aguimes, en Las Palmas.

El segundo premio, el 38.810, con 60.000 euros al número, fue vendido, además de en la capital riojana, en Redován (Alicante), A Coruña, Pola de Gordón y Madrid.