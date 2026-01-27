Luis de la Fuente anima a los niños a hacer deporte porque será una "escuela de valores" que les acompañará toda la vida - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha animado a los niños riojanos a que "hagan deporte" porque, como ha indicado, "es muy saludable" y además les ofrecerá "una escuela de valores" que les acompañará durante "toda su vida".

Luis de la Fuente, natural de Haro (La Rioja), ha hecho estas declaraciones en Calahorra, municipio riojano al que ha acudido para visitar junto al presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, y el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, las obras del nuevo campo de fútbol del Complejo de las Pistas de atletismo municipales de Calahorra. Allí ha sido recibido por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, entre otras autoridades locales.

Además también ha aprovechado el viaje para mantener un encuentro con jóvenes deportistas de la ciudad de Calahorra en el Frontón Barberito I.

En una intervención previa con los medios, el seleccionador riojano ha dejado claro que "siempre" le emociona venir a La Rioja y "compartir momentos tan entrañables con amigos y con paisanos".

Pero, como ha añadido, le emociona más si cabe "visitar instalaciones deportivas, campos de fútbol... y ver a la gente joven hacer deporte, facilitarles esta oportunidad...". Por ello, ha afirmado, "estoy disfrutando mucho".

Además, "venir aquí a hablar de las grandes virtudes y beneficios que tiene la práctica deportiva es algo con lo que también disfruto" porque "cuidarse es saludable para todos".

Finalmente ha querido trasladar a los futuros deportistas la importancia de "adquirir valores". Como ha recordado "yo también he sido niño y he tenido la posibilidad de practicar deporte, con otros medios, no con unas instalaciones tan maravillosas, pero también se aprendían valores".

Por eso les ha animado a todos a que sigan practicando deporte y que, además, las autoridades, "sigan invirtiendo en deporte que es salud y cultura".

Y a los niños "que sigan haciendo deporte porque es muy saludable, porque es una escuela de valores y van a estar muy bien acompañados durante toda su vida".