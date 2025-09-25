Luis de la Fuente,ante la clasificación para el Mundial: "No siento presión más que por hacer mi trabajo bien cada día" - EUROPA PRESS

Ha recibido en Logroño el homenaje de la Federación Riojana, que le ha dedicado una sala y un mural que refleja algunos de sus hitos deportivos

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

"No siento presión ya más que por hacer mi trabajo bien cada día". Es la respuesta que el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha dado esta mañana en Logroño a los periodistas que le han preguntado si se siente presionado por las expectativas y los comentarios sobre La Roja ante la clasificación para el Mundial.

De la Fuente, natural de la localidad riojana de Haro, ha recibido este mediodía un homenaje en la sede de la Federación Riojana de Fútbol, que ha dado su nombre a una sala del edificio, que, además, se ha decorado con un mural en el que se ven imágenes del seleccionador en diversos momentos de su vida deportiva.

Porque, ante la cita mundialista y la posibilidad de que en el mural hoy expuesto se pueda añadir otra copa, De la Fuente ha preferido rebajar expectativas, y plantear que "esto se trata de ir pasito a pasito, y de disfrutar cada momento".

"Todos tenemos puestas las miras en ese precioso objetivo, pero primero hay que clasificarnos, luego hay que ser siempre respetuosos con los rivales. Y luego pelearemos, como siempre, por llegar a lo más alto", ha afirmado.

Respecto a la presión que pueda sentir al encontrarse entre los favoritos para hacerse con el título, el seleccionador ha asegurado no sentirla, y, al contrario, lo que ha asegurado es que "yo lo que quiero es sentir orgullo".

"No siento presión ya, más que por hacer cada día bien mi trabajo. Yo soy muy autoexigente. Más presión que me meto yo del día a día, estoy seguro que no me la puede meter nadie. Pero es una actividad que vivo con total naturalidad", ha incidido.

En sus palabras, "nuestra responsabilidad demanda ahora ilusionar a un país, que es el mayor de los orgullos, también ilusionar a una afición, que se siga identificando con una idea, y yo creo que ahora mismo tenemos la fortuna de haber conseguido eso, pues vamos a disfrutarlo".

"Ganar es muy difícil, también hay que decirlo para que los jóvenes sepan que no se trata solo de ganar o perder o no hacerlo. Yo creo que siempre se gana siempre que uno intenta y deja todo el empeño. Y nosotros lo vamos a hacer", ha querido igualmente advertir Luis de la Fuente.

Eso sí, a la pregunta de si, tras una reciente queja del entrenador del Barcelona Hansi Flick, tras quedar tocado Lamine Yamal despúes de la última convocatoria con La Rioja, De la Fuente ha tirado de ironía.

"¿Tú crees -ha cuestionado al periodista que le ha preguntado- que hoy, en mi tierra, y disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Ni me interesa", ha concluido.

HOMENAJE.

El seleccionador, por otro lado, se ha mostrado "nervioso", "honrado" y "muy agradecido" por el homenaje recibido esta mañana en la Federación, en presencia de la nueva Junta Directiva de la Territorial Riojana, encabezada por su presidente Gustavo Sáenz, y su vicepresidente ejecutivo, Raúl Ruiz.

Como ha afirmado Sáenz, "un evento que es un pequeño homenaje que queremos dar a Luis, nombrando esta sala como la 'Sala Luis de la Fuente', un espacio que para nosotros va a ser la más importante de la Federación, puesto que aquí es donde vamos a tomar las decisiones importantes de cara al futuro que queremos", recalcando "muy ilusionados todos, con ganas de aportar, de sumar".

"Muchas gracias -le ha dicho además al seleccionador- por representarnos y todo el trabajo que haces hacia el fútbol, es un honor, es un placer. Aquí tienes tu casa y no solo tu casa, sino tu gente. Cualquier cosa que necesites, que quieras hacer en La Rioja, estamos para ayudarte lo que tú quieras".

Por su parte, Raúl Ruiz ha apuntado que, al llegar la nueva Junta, "una de las cosas que echamos de menos cuando entramos es qué ha pasado con nuestro gran Luis, con el mayor exponente que tenemos del fútbol riojano a nivel nacional y a nivel mundial, no se le ha hecho ningún homenaje por parte de la Federación Riojana".

"Y dijimos es el momento, de lo primero que tenemos que hacer es este reconocimiento a la persona que está llevando el estandarte y nuestra bandera de La Rioja y el fútbol riojano a nivel mundial", ha dicho el exfutbolista, que ha recordado además a De la Fuente que "estoy súper orgulloso, primero, porque tú y yo somos amigos de hace mucho tiempo".

Para acto seguido, asegurar que "estoy encantado de todo lo que estás haciendo y todos los triunfos, que tus triunfos son nuestros triunfos, los de los riojanos y los de los españoles".

"Y tener esta sala que lleva en tu nombre es un orgullo, porque esto es eterno, porque Luis, tú eres eterno. Así que es un placer, gracias a todos por venir y tenemos al mayor exponente del fútbol riojano a nivel mundial", ha finalizado.

Primero, el seleccionador nacional se ha retratado con la placa que acredita su nombre para la Sala, para, después, descubrir con sopresa el mural, en el que se le representa a los 15 años, vistiendo la camiseta del Haro, dirigiendo un partido, visitando a la patrona de su pueblo, la Virgen de la Vega o enarbolando una de los trofeos conseguidos.

"Estoy emocionado todavía, estoy orgulloso, pleno. Es un honor recibir en la casa del Fútbol Riojano este reconocimiento. Todos los premios son muy importantes, son muy bien recibidos, pero el más importante es el que te lo dan en tu tierra. Y recibir aquí, insisto, en mi casa, en mi federación, con mis amigos, pues esto es lo más grande que puedo esperar. De verdad, estoy, insisto, orgulloso, honrado y muy, muy agradecido", ha insistido.

Sobre el mural, en concreto, ha afirmado que "me están temblando las piernas, es un impacto de muchísimos recuerdos, llevo en esta historia muchos, muchísimos años, y espero estar todavía muchos más o unos cuantos más, pero ahí está reflejado toda mi vida deportiva, desde que empecé con 15 años hasta hoy".

"Y en ese tránsito, en ese periodo, estamos hablando de más de 40 años de dedicación, de más de 40 años de conocimiento, de aprendizaje, de vivencias, de conocer a gente maravillosa. Y eso es lo más importante que tenemos en la vida. Esto va de personas, y he tenido la fortuna en todo este tiempo, en más de 40 años, de conocer lo que es el fundamento de mi vida, de conocer a personas que me han enseñado mucho y a las que estaré siempre muy agradecido", ha finalizado con emoción.