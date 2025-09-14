Manel Fuentes actuará con su banda en Logroño a beneficio de Proyecto Hombre

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lunes 15 de septiembre, a las 11,30 horas, Riojaforum acogerá la presentación del concierto que la banda Manel Fuentes and The Spring's Team ofrecerá en Logroño a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja.

La rueda de prensa contará con la presencia de Roberto Iturriaga, director general de Cultura del Gobierno de La Rioja; Manel Fuentes, periodista y músico; Félix Revuelta, presidente de Naturhouse Health, S. A., empresa patrocinadora del evento; y David García y Eugenio de la Riva, director y patrono de Proyecto Hombre La Rioja, respectivamente.

Manel Fuentes and The Spring's Team, banda liderada por el popular presentador y humorista, rinde homenaje a uno de los cantantes de referencia del panorama internacional, Bruce Springsteen.

El grupo llegará a Logroño en octubre tras más de una década recorriendo el país con un espectáculo enérgico y emotivo que recoge las canciones más míticas del artista estadounidense.