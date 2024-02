Una manifestación pide al Gobierno que "deje de jugarse a la baraja" las condiciones de centros de día y residencias

Piden la paralización de una resolución "que solo beneficia a las empresas al eximir de sanciones a las que no cumplen los ratios"

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación ha exigido esta tarde en Logroño "la paralización de una resolución adoptada por el Gobierno de La Rioja que solo beneficia a las empresas del sector sociosanitario" en referencia a la medida adoptada que "exime de sanciones a las empresas que no cumplan con los ratios" en residencias o centros de día de la comunidad autónoma.

Los asistentes -unos 2.000 según la organización, 600 según la Policía Local- han partido desde la Consejería de Salud -ubicada en Bretón de Los Herreros- para llegar hasta el Palacete de Gobierno, lugar donde han leído un manifiesto.

Tras una pancarta en la que se podía leer: 'Defendamos los derechos y la dignidad de nuestros mayores', en la marcha se han gritado consignas como: 'Dependencia y dignidad, no se pueden separar', 'Derechos humanos, en residencias de ancianos', 'La resolución, no es la solución', 'Servicios sociales, no empresariales', 'La consejera no se entera' o 'Este presidente, no cuida a la gente'.

"UN INTOLERABLE ERROR"

Previamente, la trabajadora, Esperanza Aritio Solana, ha pedido al Gobierno regional que "recapacite y se dé cuenta de que esta resolución es un intolerable error, una resolución que hace muchísimo daño a este sector, a las trabajadoras y, sobre todo, también a la parte de los usuarios que viven en las residencias y que les tenemos que cuidar y los estamos mal cuidando".

A su juicio, todo ello "repercute en las labores básicas del día a día, que son las que nosotras hacemos en las residencias. En dar comidas, en los aseos, en hacer camas, en que estén en condiciones y en dar los cuidados dignamente".

Como ha reconocido, además, "es un asunto muy serio y delicado, más de lo que parece, por eso insisto y pido al Gobierno que deje de jugarse a la baraja las condiciones de las trabajadoras porque no hay cuidados dignos si no hay unas condiciones dignas para las trabajadoras".

Además, prosigue, "a día de hoy no hemos tenido ninguna conversación con el Gobierno, solo nos hemos juntado con la patronal para intentar hacer un convenio entre la patronal, la administración y la parte social, que somos los sindicatos, y nos damos de bruces contra una puerta".

"Siempre que nos juntamos con la patronal no hay manera de mejorar nuestras condiciones, no quieren subir el salario, que es importante, pero las condiciones van mucho más allá que del dinero".

LOS RATIOS "HAY QUE AMPLIARLOS"

En el acto también ha tomado la palabra Dina Anda, quien tiene a su madre en una residencia de ancianos. "Mi madre lleva cinco años en una residencia y lo que estoy viendo es que si recortamos servicios, recortamos personal... vemos que los trabajadores no tienen tiempo de atender a una persona en condiciones".

Como reflexiona: "El ratio no hay que quitarlo, hay que aumentarlo" y por ello -lamenta- "que digan que no es un negocio esto, cuando lo que ocurre es que el año pasado se abrieron cuatro nuevas residencias y están en vistas para abrir nuevas".

Con esta cita, convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, se quería poner de manifiesto que esta resolución "incentiva su negocio en detrimento de la dignidad, los derechos y la calidad de los cuidados de las personas mayores".

Además, desde la Plataforma han lamentado que las nuevas instituciones "no han entendido nada de lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, cuando solo durante la primera ola fallecieron 204 personas en La Rioja".

Para la Plataforma, además, "resulta indignante que el Gobierno riojano pague así a los que sacaron adelante a esta tierra y a sus familias, en momentos tan graves como la Guerra Civil, a los que devolvieron la democracia y lucharon contra las distintas crisis económicas, siempre con gran esfuerzo personal y jornadas de trabajo interminables".

"LA CALIDAD DISMINUYE"

"Ahora -reza el manifiesto- cuando más necesitan la solidaridad y el apoyo del Gobierno de La Rioja, éste provoca que la calidad de sus cuidados disminuya e incluso su vida pase por nuevas penalidades favoreciendo el beneficio de las empresas privadas".

Por ello piden al Gobierno que mejore estas situaciones promoviendo acuerdos, impulsando medidas legislativas y construyendo residencias y centros públicos".

Además exigen al presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, "que ponga en marcha una agenda social que deje despejado el futuro de las personas mayores en nuestra región".

Con todo ello, desde la Plataforma y todas las entidades que la componen, aseguran que "continuaremos con la movilización social y laboral hasta conseguir con la eliminación de esta maldita resolución y también lucharemos por un cambio profundo en las condiciones contractuales y por una nueva legislación consensuada que proteja a nuestros mayores".

"No existe tarea más noble que defender a nuestros padres y madres, abuelas y abuelos".

PLATAFORMA

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja está formada por Alianza Verde, Asociación Cultural de Sorzano, Asociación Vecinal Los Lirios, Asociación Vecinal Madre de Dios, Casal Rioja, CCOO, El Colletero, FADEMUR Rioja, Federación Asociaciones Vecinales de La Rioja, HOAC, Izquierda Unida, Marea Blanca La Rioja, PANAL, Piedra de Rayo, Podemos Rioja, PR+, PSOE, Reas RIOJA, SAE, Satse, SODEPAZ, SOS Cameros, STAR, UGT, Unión de Consumidores de La Rioja y USO.