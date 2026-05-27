Manuel Marañón toma posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Manuel Marañón Alonso ha tomado este miércoles posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Logroño, en sustitución del anterior edil de Medio Ambiente, Jesús López, que renunció hace unas semanas por motivos personales.

Ha sido en el pleno extraordinario que se está celebrando esta mañana en el Consistorio logroñés, en el que, además de esta toma de posesión, se debaten las aprobaciones definitivas de las modificaciones puntuales del PGM en el sector Ramblasque y en el parcela de la calle Mayor 20.

Tras pronunciar el correspondiente juramento "de cumplir fielmente las funciones como concejal del Ayuntamiento de Logroño", con "lealtad al Rey" y "guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", Marañón ha recibido del alcalde Conrado Escobar la medalla acreditativa como miembro de la Corporación.

Y, después de saludar uno a uno a todos los concejales presentes en el pleno, el nuevo edil ha querido pronunciar unas palabras, en las que ha comenzado agradeciendo a Escobar "por la confianza depositada" como concejal.

Además, ha reconocido a su predecesor, Jesús López, al que ha calificado como "gran profesional, gran compañero, y sobre todo, gran persona".

Igualmente, Manuel Marañón se ha referido al "compromiso" y a la "vocación de servicio" como representante municipal, para finalizar diciendo "a los compañeros de Corporación, sean de la formación que sean" y a los funcionarios que "mi puerta estará siempre abierta".