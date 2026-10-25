Una marea azul celeste recorre ya los 19 kilómetros de la Marcha ASPACE para apoyar a afectados con parálisis cerebral - EUROPA PRESS

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 3.300 personas participan este domingo en la 42ª edición de la Marcha Aspace 2026. Una cita más que consolidada en el calendario deportivo y solidario riojano que, de nuevo, se ha visto respaldada por los miles de asistentes que han querido colaborar y caminar juntos para visibilizar y apoyar a los afectados con parálisis cerebral.

A las 10,00 horas, tras cortar la cinta y soltar decenas de globos de todos los colores, los 'marchosos' han salido del Polideportivo Las Gaunas para recorrer los 19 kilómetros de este 'paseo' que pasará por Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero. Con la camisa azul celeste como bandera, los asistentes irán completando a lo largo de la mañana un trazado que es prácticamente llano y sin grandes dificultades con el fin de que puedan participar personas de todas las edades. Tras los 19 kilómetros, los participantes volverán al punto de encuentro, el Polideportivo Las Gaunas, donde se va a celebrar la tradicional fiesta de bienvenida, con degustación de patatas con chorizo, bebidas y música.

El acto de este domingo ha contado, además, con el respaldo de numerosas instituciones y de diferentes autoridades como, por ejemplo, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, entre otros miembros del Gobierno riojano y del Ayuntamiento de Logroño. Todos han querido estar cerca de ASPACE para colaborar, un año más, con el trabajo de la entidad.

Además, y aunque en un principio la Asociación se ha marcó el reto de reunir a 3.000 participantes, desde la organización han informado de que se ha superado llegando casi a los 3.300. El dinero que se recaude irá destinado a mejorar la formación y las oportunidades laborales de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

PROYECTO 'SENSIBILIZADORES'

En concreto, los fondos obtenidos este año con la Marcha Aspace se destinarán al proyecto 'Sensibilizadores', una iniciativa puesta en marcha en 2025 que busca dar mayor protagonismo a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en las acciones de sensibilización social.

El objetivo es que sean las propias personas con discapacidad quienes puedan explicar su realidad, compartir sus experiencias y dar a conocer sus capacidades y reivindicaciones. Para ello, Aspace-Rioja apuesta por una formación multidisciplinar que les proporcione herramientas para participar en charlas, encuentros y otras actividades de concienciación.

Además de favorecer su participación social, el proyecto pretende abrir nuevas oportunidades de empleo, mediante la profesionalización de estas labores de sensibilización.

El coste estimado del programa es de 25.000 euros, cantidad que la asociación espera reunir gracias a las aportaciones de participantes, empresas y entidades colaboradoras.

42 EDICIONES

La Marcha Aspace se ha convertido en una de las citas solidarias más consolidadas de La Rioja: 108.000 riojanos han participado a lo largo de sus distintas ediciones.

La celebración es posible gracias a la colaboración de más de 250 personas y entidades, entre instituciones, organismos públicos y privados, empresas y voluntariado.