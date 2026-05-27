Martín anuncia "mejoras" para los médicos pero advierte de que son "parches" si no actúa el Ministerio

La consejera de Salud, María Martín , en un pleno - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, ha anunciado hoy "mejoras" para los médicos; pero ha advertido de que son "parches" mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, no negocie un estatuto.

Martín, preguntada por los periodistas acerca del anuncio realizado por los médicos de que van a dejar de operar, de forma extraordinaria, por las tardes, ha puesto el acento en que hay que poner el "foco" en que la responsabilidad es de la ministra.

La Rioja, ha dicho, está "trabajando en mejoras", pero el hecho de que "haya profesionales para que no haya que hacer actividad extraordinaria no depende de la comunidad autónoma" sino del Ministerio de Sanidad.

Ha asegurado que lo que dependa de la comunidad autónoma "se está negociando" entre los sindicatos y la Dirección General de Recursos Humanos y "a lo largo de estos meses, antes de que se apruebe el presupuesto del año que viene, va a haber soluciones".

"Pero esa solución" que, entre otras cuestiones, pasará por aumentar el pago de las guardias, "no va a evitar la huelga", ha aseverado añadiendo que es algo que ya se ha visto "en demasiadas comunidades autónomas".

Para la consejera riojana, "si queremos que haya soluciones" hay que "poner encima de la mesa de quién dependen" y "ese es el Ministerio de Sanidad" que es a quien están solicitando los médicos un estatuto propio.

Porque, ha añadido, la "capacidad de acción" del Gobierno riojano "es tan limitada como modificar las cuantías económicas a la hora de las guardias y poco más".

A quien se están "dirigiendo principalmente" los facultativos "y por donde se ha montado este incendio, es por un estatuto que está paralizado" y del que las comunidades, ha dicho, no tienen información porque no se lleva a los consejos territoriales aunque se ha pedido.