Martín pide "tranquilidad" y "evitar ruidos que en nada favorece" el "fortalecimiento" del Hospital de Calahorra

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha pedido "tranquilidad, serenidad" y "evitar ruidos que en nada favorecen" el "fortalecimiento" del Hospital de Calahorra. Un centro "del que nos sentimos muy orgullosos" que "va dando pasos con toda la firmeza del mundo en medio de una emergencia sanitaria nacional por la falta de profesionales".

Martín ha reclamado que esta situación no se utilice "con otros fines que no sea el de ayudar" para que "cada día demos pasos en este sistema sanitario riojano que tiene grandes profesionales, que tiene grandes gestores y, que día a día vamos consiguiendo, que sea más fuerte", algo que ha asegurado se lleva haciendo "desde julio de 2023" -en alusión a la fecha en la que el PP accedió al Gobierno riojano.

La consejera, acompañada de los principales responsables de la Dirección del Servicio Riojano de Salud han comparecido en el Parlamento de La Rioja para exponer el trabajo que se está desarrollando en el Hospital de Calahorra, fruto de la aplicación de la Ley de Integración aprobada en febrero de 2022.

Una Ley que, ha explicado, en su artículo 1 dispone que "la Fundación pública resultante de la transformación queda integrada como entidad dependiente bajo el ámbito de dirección y gestión del organismo autónomo Servicio Riojano de Salud".

Responde así a lo indicado en la exposición de motivos, en donde textualmente se señala: "Estas estrategias pasan por la plena integración de la 'Fundación Hospital de Calahorra' en el Servicio Riojano de Salud, bajo su ámbito de dirección y gestión, que garantice en todo momento la movilidad de los profesionales sanitarios para asegurar la cobertura sanitaria, el fomento de la equidad y excelencia publica en el trato al paciente, y el aumento de la transparencia de la citada organización sanitaria".

Este articulado ha sido una de las premisas planteadas por María Martín para aclarar de dónde partimos y las contradicciones de quienes, "cuando elaboraron la Ley fijaron un modelo de hospital, pero ahora pretenden confundir a la población y a los profesionales reclamando una independencia funcional que no tiene cabida. Lo peor es que lo hacen alentando el miedo de los pacientes, creando inquietud entre los profesionales y dañando a la ciudad y al hospital con una mala imagen pública que ni los riojanos de La Rioja Baja ni el Sistema Riojano de Salud merecen".

NIEGA EL DESMANTELAMIENTO DEL HOSPITAL DE CALAHORRA

Para Martín "es totalmente falso que vayamos a desmantelar el Hospital de Calahorra. Lo digo rotundamente pero además demuestro con datos que no solo no lo vamos a desmantelar, sino que lo estamos reforzando".

En este sentido, ha destacado la evolución de la plantilla de profesionales publicada en el Boletín Oficial de La Rioja y por tanto "totalmente fiable y transparente". Una comparativa que es posible realizarla "porque la actual dirección del SERIS la elaboramos a nuestra llegada, para saber con qué recursos humanos contábamos, ya que los anteriores responsables, aunque tenían obligación de tener esta plantilla, nunca la hicieron pública, posiblemente para ocultar las plazas que tenían vacantes".

AUMENTO DE 12 PERSONAS

Así, tal y como ha detallado la directora de Recursos Humanos del SERIS, Begoña Lema, en febrero de 2004 -cuando se elaboró y creó la plantilla, ya que no se había culminado la orden de estatutarización en la anterior legislatura- el Hospital de Calahorra contaba con una plantilla de 490 profesionales (455 plazas de personal laboral, incluyendo los indefinidos no fijos, y 35 vacantes) y 502 en diciembre de 2024 (384 plazas de personal estatutario y 118 plazas de personal laboral).

Son 12 profesionales más, tras la incorporación de un facultativo -del área de Medicina Interna-, seis sanitarios del área de Enfermería y el resto de otras categorías profesionales. En este sentido, la consejera ha señalado que "los portavoces de la oposición, que tanto protestan ahora y demandan más profesionales, tenían durante la pasada legislatura 35 vacantes, la mayoría de médicos: en Urología, Cardiología, Anestesia, Oftalmología precisamente las especialidades sobre las que ahora difunden bulos sobre que van a quedar sin servicio".

"FALTA DE ESPECIALISTAS"

Martín ha reconocido la dificultad de incorporar nuevos especialistas en el marco de la emergencia sanitaria que existe en toda España por la falta de profesionales, pero también ha relatado los pasos que se han dado para reforzar los servicios.

"Lo que ocurre especialidad a especialidad es un buen ejemplo de la fortaleza que supone la integración. Cuando llegamos había una situación muy complicada en Urgencias, con movilizaciones y denuncias públicas de los propios facultativos, y también en Pediatría, con la amenaza cierta de cierres y derivación de partos. Eso se terminó con la colaboración entre Calahorra y el Hospital San Pedro, del mismo modo que se está aliviando la situación de esos otros servicios que ya eran deficitarios desde hace tiempo como se ha demostrado con la plantilla que nos dejaron", ha destacado.

"Hoy ya tenemos una consulta más de Cardiología de lunes a viernes, tres más semanales de Neurología, cuatro más de Urología, una más de Otorrino y así vamos a seguir; ya hacemos 65 endoscopias más cada mes, trabajando tres tardes más a la semana y 100 resonancias más mensuales, porque hemos ampliado el horario de atención a los sábados mañana y tarde", ha apuntado.

SEGUNDO HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO CON SEIS PUESTOS MÁS

Un incremento de la actividad que ha sido detallada por el director asistencial de Atención Hospitalaria del SERIS, Francisco Julián Villaverde, y que incluye también la creación de un segundo Hospital de Día Quirúrgico, con seis puestos más y la posibilidad de ampliación, siguiendo la tendencia de la medicina actual de apostar por la cirugía mayor ambulatoria, práctica muy beneficiosa para el paciente y que va sustituyendo a la cirugía tradicional.

Una realidad que en el Hospital de Calahorra se cifra en un descenso de un 33 por ciento desde 2010 (de 1.501 a 937) de las intervenciones quirúrgicas con ingreso.

A este nuevo servicio se ha referido también la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria, Teresa Sufrate, para "desmentir la supuesta eliminación de camas en las plantas de hospitalización".

"No se han eliminado camas, únicamente se han reorganizado los efectivos para cubrir aquellos servicios que ahora son más demandados, como el nuevo Hospital de Día Quirúrgico, frente a una planta de hospitalización que en los últimos años ha tenido una ocupación media que no alcanza el 30 por ciento. Pero esto no supone recortes ni de camas, ni de personal de Enfermería".

RETENCIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO

Como ha afirmado el gerente del SERIS, Luis Ángel González, "es nuestra obligación gestionar bien los recursos que tenemos, y lo hacemos pensando primero en los pacientes, pero también en los profesionales porque nuestros principales objetivos son alcanzar la excelencia asistencial y, también, retener y captar talento. Dos líneas de trabajo que nos hemos marcado y en las que vamos a alcanzar el éxito con las posibilidades que ofrece el Servicio Riojano de Salud, reforzado ahora con la integración del Hospital de Calahorra".