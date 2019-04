Martínez Arregui pide en Bruselas "ayudas directas a proyectos que gestionen la interculturalidad en Europa"

Publicado 10/04/2019 17:26:12 CET

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, ha solicitado hoy, en el 134º Pleno del Comité de las Regiones, "ayudas directas a proyectos locales y comarcales de gestión de la convivencia y la paz", dentro del debate de la iniciativa Ciudades y regiones por la integración de los migrantes: trabajar juntos por una Europa más inclusiva.

Unas ayudas que permitan asentar "una convivencia y un respeto mutuo de las culturas que tienen nuestras regiones" y que "multiplique económica y socialmente los efectos de la riqueza cultural", ha remarcado Martínez Arregui antes de poner como ejemplo los "nuevos modelos de intervención comunitaria que en La Rioja estamos impulsando como espacios de diálogo, de codecisión y de participación ciudadana". "Alianzas entre administraciones y organizaciones sociales que Europa, debe respaldar", ha subrayado.

Begoña Martínez Arregui ha destacado que la interculturalidad cumple un doble objetivo: "atraer población y la gestión de la convivencia y el diálogo intercultural". Un tema que ha definido como "más necesario que nunca ante los discursos del odio y los populismos emergentes".

La consejera de Presidencia ha propuesto "incorporar la perspectiva regional en las migraciones" y conseguir una Unión "que atraiga el talento exterior y que impulse más y mejor sus saldos migratorios".

El Pleno del Comité de las Regiones ha acogido también esta tarde el debate Hacia un presupuesto de la UE que corresponda a nuestras ambiciones, en el que Begoña Martínez Arregui ha solicitado que los futuros presupuestos "aborden sin ambages el problema demográfico europeo que es consecuencia de las desigualdades y, a su vez, genera desigualdades".

La consejera de Presidencia ha apostado por unos presupuestos que avancen en la dirección indicada por el Pilar Social y que incluyan "herramientas coherentes para la igualdad real de los ciudadanos europeos".

"Un marco financiero plurianual que no tenga en cuenta variables demográficas como criterio de reparto, o que no prevea fondos específicos al respecto, no generará igualdad entre todos", ha declarado Martínez Arregui antes de subrayar que "no incluir esta perspectiva, representará una ocasión perdida para avanzar hacia una Unión Política real".