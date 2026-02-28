Martínez Somalo se convierte en nueva Empresa Pionera tras firmar un convenio con Fundación Pioneros - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de embutidos y jamones Martínez Somalo, ubicada en la localidad riojana de Baños de Río Tobía, se convierte en nueva Empresa Pionera de Fundación Pioneros tras la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades.

El acto de firma ha tenido lugar esta semana en la sede de Fundación Pioneros. Por parte de la empresa han asistido Elena Martínez Garnica, consejera delegada, y José Martínez Garnica, director comercial de área. En representación de Fundación Pioneros han estado presentes Rafael Gil González, presidente de la entidad; Aurora Pérez Bañares, vicepresidenta, y Ana Ganuza, gerente.

La empresa riojana ha decidido destinar durante este año la recaudación obtenida a través de las visitas a sus instalaciones a los programas socioeducativos que desarrolla Fundación Pioneros con jóvenes en La Rioja.

Martínez Somalo abre sus instalaciones al público los sábados por la mañana, ofreciendo la posibilidad de conocer de cerca su proceso de elaboración y su historia como empresa vinculada al territorio. Las visitas constan de dos partes: una más moderna, en la que se puede conocer la fábrica actual, y otra histórica, que data de 1900, en esta última se recorren los antiguos secaderos que muestran el origen de una industria que comenzó a mediados del siglo XIX.

En uno de los desvanes se grabó recientemente el vídeo 'Siéntate en el sillón de Martínez Somalo', una pieza audiovisual en la que distintas personas comparten su emoción tras la visita, reflejando el carácter cercano y humano de la empresa.

A través de esta iniciativa, las personas que participan en las visitas no solo disfrutan de una experiencia gastronómica y cultural, sino que además contribuyen a apoyar los programas que Fundación Pioneros desarrolla con jóvenes en La Rioja.

Las visitas pueden reservarse a través de la página web de la empresa: https://martinezsomalo.com/es/visitas/

Este acuerdo también permitirá que jóvenes atendidos por Fundación Pioneros realicen una visita a la empresa, así como que el grupo de familias de la entidad participe en esta experiencia para conocer de primera mano la elaboración de los embutidos y jamones riojanos.

Desde Fundación Pioneros agradecen a Martínez Somalo su compromiso con el entorno y su implicación en iniciativas que contribuyen a generar oportunidades de futuro para la juventud, apostando por un modelo de empresa arraigado al territorio y con sensibilidad social.