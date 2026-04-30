Más de 200 escolares y docentes comparten sus propuestas para impulsar la sostenibilidad en XIII Conferencia Ambiental

XIII Conferencia Ambiental Autonómica de Jóvenes “Cuidemos el planeta” - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, han clausurado esta pasada tarde el plenario de la XIII Conferencia Ambiental de Jóvenes 'Cuidemos el planeta'.

Un encuentro que ha reunido en Riojaforum durante toda la jornada a 142 representantes del alumnado y 66 profesores de los 32 centros educativos de La Rioja, así como del Centro de Menores Virgen de Valvanera, que participan en el programa Centros Educativos hacia la Sostenibilidad (CEHS).

Durante la jornada se han elegido a los nueve escolares, tres de Primaria y seis de Secundaria, que representarán a La Rioja en todos los encuentros y reuniones en los que participe la red riojana, integrada en la red estatal de Centros Sostenibles (ESENRed).

Durante el plenario de la XIII Confint La Rioja, que se ha desarrollado bajo el lema 'CEHS-FEST, caminando hacia el futuro', los escolares riojanos han presentado al profesorado, familias, técnicos, autoridades y medios de comunicación presentes las conclusiones de trabajo y las propuestas desarrolladas a lo largo de la jornada, a través de las diferentes disciplinas artísticas que han abordado en talleres.

Asimismo, han leído un manifiesto con los compromisos y propuestas de acción que están dispuestos a adquirir desde su entorno escolar para seguir avanzando en la mejora de la problemática socioambiental.

La Conferencia Ambiental de Jóvenes ha comenzado por la mañana con la celebración de la 'Feria de Experiencias', un espacio de intercambio en el que cada centro, mediante un pequeño estand, ha presentado un resumen de su trabajo en el proyecto y de su conferencia escolar y las iniciativas desarrolladas en el centro y en su entorno para avanzar hacia la sostenibilidad.

Este año, la exposición no solo se ha centrado en el presente curso escolar, sino que ha ampliado su visión mostrando todos los logros y objetivos alcanzados a lo largo de su participación en CEHS.

Tras la feria, escolares y docentes han realizado diferentes sesiones de trabajo centradas en la temática 'futuros deseables', con el objetivo de trasladar a sus centros educativos propuestas, iniciativas y peticiones que permitan acercar sus centros y entornos hacia el futuro que desean. Estas propuestas se trabajarán desde los ámbitos de salud, consumo, territorio y comunidad.

Por la tarde se han desarrollado diversos talleres de educomunicación (rap, artes plásticas, artes escénicas, podcast, periodistas climáticos, manifiesto), y se ha aprovechado este foro para acordar una propuesta de acción conjunta que todos los centros participantes llevarán a cabo el próximo 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO.

Las Conferencias Ambientales Escolares 'Confint' son un proceso de participación cuyo protagonismo recae en el alumnado y que se celebra a nivel escolar, autonómico, nacional e internacional bajo el lema: 'Si no es ahora, ¿cuándo?, si no somos nosotros, entonces ¿quién?'.

Estos eventos son uno de los elementos clave del programa de educación ambiental del Gobierno de La Rioja 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS).

A lo largo de los 14 años del programa, se han alcanzado muchos de los objetivos planteados y se han mejorado tanto los centros escolares como sus entornos mediante diferentes iniciativas.

Así, se ha realizado el cultivo de huertos escolares, el reverdecimiento de patios, la reducción de residuos, el fomento del producto local o la mejora de la convivencia entre el alumnado, entre otros avances.