Más de 70 profesionales de AP del SERIS impulsan la investigación clínica para mejorar salud y calidad de vida - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 profesionales de Atención Primaria del Sistema Público de Salud de La Rioja participan este jueves, día 26, en la I Jornada de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de La Rioja, celebrada en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), bajo el lema 'Ciencia cercana, salud real'.

La inauguración de la jornada ha contado con la participación de la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, el especialista en procesos asistenciales de Fundación Rioja Salud, Félix Rivera, y el coordinador de Investigación Clínica en Atención Primaria, Manuel Ruiz de Ocenda.

Ganuza ha destacado que "esta iniciativa refleja el compromiso de nuestros profesionales y de todo el sistema sanitario riojano con la mejora continua". Así, la gerente ha asegurado que "estas jornadas suponen un paso decisivo para reforzar la investigación en la Primaria y potenciar el conocimiento científico de nuestros profesionales".

Por su parte, Juan Carlos Oliva ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "ofrecerles herramientas y recursos para que, además de aplicar la evidencia científica, puedan también generarla desde su práctica diaria". "La Atención Primaria es el mejor laboratorio de vida real para avanzar en el abordaje de enfermedades crónicas, en el uso racional del medicamento y en la continuidad de cuidados", ha señalado.

A su vez, Félix Rivera ha subrayado que investigar no debe percibirse como algo ajeno a la práctica asistencial. "Cada problema que surge en la consulta puede convertirse en una oportunidad para analizarlo, buscar soluciones e implantar mejoras que redunden en un mejor desarrollo profesional y, sobre todo, en una mejor atención al paciente", ha dicho.

Para concluir, Manuel Ruiz de Ocenda ha destacado que "el objetivo es fomentar una investigación que trascienda lo puramente cuantitativo con proyectos activos que incluyen estudios sobre fragilidad, COVID persistente y salud materna. Con la jornada buscamos integrar a más profesionales en la investigación, una labor esencial y gratificante para el desarrollo del sistema sanitario", ha asegurado.

ESPACIO INTERDISCIPLINAR PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

El encuentro se ha concebido como un espacio académico e interdisciplinar dirigido a profesionales interesados en iniciar o desarrollar proyectos de investigación en Atención Primaria, con el objetivo de impulsar la generación de conocimiento desde los centros de salud y reforzar el papel del primer nivel asistencial.

La jornada ha favorecido el intercambio de experiencias y ha puesto en valor la investigación como herramienta estratégica para mejorar la salud de los pacientes y la toma de decisiones basadas en la evidencia. El programa ha incluido dos conferencias magistrales y dos mesas redondas centradas en la situación actual de la investigación en Atención Primaria en La Rioja y en la presentación de proyectos en marcha.

Asimismo, se han detallado las líneas del Plan de Investigación Clínica en Atención Primaria, promovido por Fundación Rioja Salud junto a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, que prioriza ámbitos como la prevención, la cronicidad y la promoción de la salud. El plan contempla la creación de redes de colaboración, formación de grupos interdisciplinares, impulso de ayudas y participación en convocatorias nacionales e internacionales, y ha sido diseñado a partir de un proceso participativo con profesionales y sociedades científicas riojanas.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN AP

El plan de investigación en Atención Primaria es coordinado por la Unidad de Investigación en Atención Primaria (UICAP). La unidad está conformada por dos comités integrados por profesionales de Atención Primaria y de Fundación Rioja Salud con reconocida trayectoria investigadora.

Esta estructura ofrece asesoramiento metodológico, formación, soporte técnico y acceso a recursos clave para el desarrollo de proyectos. Además, cuenta con un comité de apoyo -formado por expertos en metodología, estadística y epidemiología- y un comité asesor compuesto por profesionales de Atención Primaria y Salud Pública.

Asimismo, la UICAP fomenta la colaboración con hospitales, universidades, asociaciones de pacientes y redes científicas, junto con programas de formación, motivación y reconocimiento profesional.