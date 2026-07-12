Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en Ribafrecha- GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en Ribafrecha, según ha informado el Gobierno riojano.

Desde Medio Natural se han desplegado un helicóptero Mike Sierra con brigada helitransportada CARIF 2 Aviones de carga en tierra 2 agentes forestales 2 retenes de bomberos forestales 1 autobomba DGMNP con conductor y ayudante.

Además, están trabajando en la zona Bomberos de Logroño, Guardia civil, ambulancia, técnico de protección civil.

También hay presencia de agricultores y otra maquinaria en el perímetro (motoniveladora y excavadora). Todo bajo la supervisión del director de extinción.

Debido al incendio se han desalojado las piscinas de Ribafrecha para cargar agua. Afección ligera de humo al municipio, por lo que desde Protección Civil se recomienda cerrar ventanas y mantener la calma.