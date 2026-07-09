Medios aéreos y terrestres trabajan en extinguir un incendio agrario de Treviana

LOGROÑO, 9 (EUROPA PRESS)

Medios aéreos y terrestres trabajan en extinguir un incendio agrario que se ha producido, pasadas las 16,00 horas, en Treviana (La Rioja), según ha informado el Gobierno riojano.

En el fuego trabajan dos agentes forestales, un unidad de bomberos forestales, así como un helicóptero y una cuadrilla helitransportada.

Además, están también apoyando Bomberos del CEIS-Rioja.

Por otra parte, han informado que el SOS RIOJA, a las 17,10, declara la situación operativa de nivel 1 según el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de la Rioja (PLATERCAR) con motivo de este incendio. El Director del Plan en esta situación operativa es el técnico de Protección Civil.

La activación de este nivel permite reforzar la coordinación de los distintos recursos de emergencia que están interviniendo sobre el terreno para garantizar la protección de las personas, los bienes y el entorno. Se continúa trabajando en las labores de extinción y seguimiento de la evolución del incendio.