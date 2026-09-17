Un motorista, trasladado al San Pedro tras caerse en la Circunvalación de Logroño

Archivo - Ambulancias en la entrada de Urgencias del San Pedro. - LA RIOJA CUIDA - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente de tráfico en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 12,22 horas de este jueves, la Policía Local ha alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por caída de un motorista, en la incorporación a la LO-20, en el p.k. 8, sentido Zaragoza, del término municipal de Logroño.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han tenido que trasladar al herido, un varón de 59 años, vecino de la ciudad, al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.