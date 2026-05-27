Una mujer de 27 años herida en accidente de tráfico por salida de vía en Cervera del Río Alhama

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LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años resultó herida, a última hora de la tarde, en accidente de tráfico por salida de vía en el punto kilométrico 14, de la LR-123, en Cervera del Río Alhama, según ha informado el SOS Rioja 112. Fue trasladada al Centro de Salud de Cervera.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.