Una mujer de 37 años se enfrenta a 4 años de cárcel por tráfico de anfetaminas en Logroño

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LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

G.F.F., de 37 años, se enfrenta a 4 años de cárcel por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que ocasionan un grave daño a la salud, al ser detenida en un portal de la calle La Campa de Logroño traficando con anfetaminas. Además, le reclama una multa de 3.000 euros.

El juicio se desarrollará este lunes, 13 de julio, a las 10,00 horas, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

Según los hechos a los que ha tenido acceso Europa Press, el dos de febrero de 2023 a las 15,30, la acusada estaba en el interior del portal de la calle La Campa y se le incautó en uno de los bolsillos de un abrigo que estaba encima de una caja, una papelina conteniendo una sustancia blanca polvorienta; en el interior de su bolso una cartera de color rosa conteniendo en su interior dos bolsas, una color de blanco con cierre de goma y otra azul con cierre de alambre con una sustancia blanca.

Dichas sustancias resultaron ser anfetamina con un peso neto de 2,56 gramos y con una riqueza media del 35 por ciento. Y en una mochila situada en el asiento trasero de su vehículo que había aparcado enfrente de dicho portal; una bolsa transparente conteniendo una sustancia blanca que resultó ser anfetamina con un peso neto 42,44 gramos y con una riqueza media del 22,3 por ciento.

Finalmente, dichas sustancias (si se realiza la cuantificación por gramos) habrían tenido en el mercado ilícito de sustancias estupefaciente, un precio total de 1.290 euros. La acusada tenía dicha sustancia con la intención de introducirla en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que ocasionan un grave daño a la salud por los le pide a la acusada 4 años de cárcel y una multa de 3.000 euros.