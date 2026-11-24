Archivo - Urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 17,57 horas, al salirse de la vía el vehículo en el punto kilométrico, 422, en la N-232 en Fuenmayor, según ha informado el SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los servicios de mantenimiento de carreteras, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.