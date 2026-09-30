Una mujer embarazada resulta herida tras la colisión de dos vehículos en Arnedo

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LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años y embarazada ha resultado herida esta tarde tras la colisión de dos turismos en la calle Vía Crucis con Avenida Logroño, en el municipio de Arnedo, La Rioja. Tras el suceso, y según las primeras informaciones, el turismo que ha originado el accidente se ha dado a la fuga.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 15,05 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Los bomberos han tenido que ayudar a sacar del habitáculo a la mujer herida que, posteriormente, ha sido trasladada al centro de salud de Arnedo.