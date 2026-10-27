Nadia Labied expone 'Umbral' en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada acoge la exposición de pintura de Nadia Labied titulada 'Umbral'. Podrá visitarse hasta el 14 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Nadia Labied desarrolla su trabajo en el terreno de la pintura y del dibujo, y explora las posibilidades que ofrecen las técnicas tradicionales como el óleo o la acuarela.

Su interés principal es el paisaje, desde lo panorámico hasta el detalle, y la luz, elementos que en ocasiones utiliza como vehículo para sugerir temas subyacentes como el folclore local y las historias ligadas al territorio.

La exposición "Umbral" que presenta en Santo Domingo de la Calzada parte de referencias fotográficas y apuntes tomados in situ, buscando aquellos paisajes capaces de transmitir atmósferas más allá de lo puramente naturalista, que luego busca plasmar en sus obras.

Su objetivo es representar paisajes que evoquen sensaciones humanas más profundas; lugares salvajes y agrestes, paisajes habitados, ruinas, elementos rituales y pequeños fragmentos de la naturaleza, entre otros, forman parte de su imaginario recurrente.

Suele trabajar con dos paletas de color: una monocroma, basada en tonos sepia y ocres, y otra más amplia y colorista. Esto le permite hacer uso del color como herramienta que potencia la estética y atmósferas que busca plasmar.

A través de la mancha como elemento principal va construyendo y dando forma al conjunto de esta colección.

La mancha se convierte así también en representación de la naturaleza, de la aparente imperfección que siempre es ordenada y está cuidada al detalle, aunque no lo parezca a simple vista, y es en este juego de manchas, luces y sombras donde el paisaje se sitúa en el umbral, ese espacio de transición en el que las formas se intuyen, se desdibujan y adquieren nuevos significados.

Nadia Labied es graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca y Máster en Formación del Profesorado por la Universidad Internacional de Valencia.

Ha realizado proyectos artístico-culturales tanto sola como en colaboración con la Universidad de Los Andes (Colombia), ha sido una de las artistas integrantes del Espacio Común de Nalda y ha impartido clases de pintura en diferentes centros del Gobierno de La Rioja.

Actualmente gestiona la asociación Arte en Ruta, donde imparte talleres artísticos en áreas rurales de la región y se centra en la producción de obra artística.