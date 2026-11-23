LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha realizado este lunes una nueva plantación en su Bosque Vivo contra la Violencia de Género en el marco de la conmemoración, el próximo miércoles, del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En esta ocasión, los encargados de la plantación han sido las alumnas y alumnos del colegio Salesianos Los Boscos de Logroño que, además, han llamado a otros jóvenes a reconocer los distintos signos de la violencia machista y reaccionar de manera contundente contra ella.

En el acto ha estado presente por primera vez la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, quien ha agradecido especialmente al colegio su colaboración en una iniciativa que "plantea la crisis que vive nuestro país en cuanto a la violencia de género; todo tipo de violencia, tanto física como psicológica, económica, violencia en las redes o la violencia vicaria, que tanto nos duele".

Navarro ha subrayado que "llevamos 47 mujeres asesinadas, tres niños en lo que va en el año 2026, lo que indica que los asesinatos y el maltrato se sigue incrementando" conformando una realidad "ante lo que no podemos mirar hacia otro lado, sino que tenemos que ser corresponsables toda la sociedad para que la violencia de género sea absolutamente desterrada en una sociedad en la que debemos vivir en absoluta libertad y pacifismo".

En este sentido, Navarro ha llamado a "aprovechar la oportunidad que tenemos este 29 de noviembre para decirles a los que no realizan los minutos de silencio, a los que miran para otro lado, que somos más, que somos muchas más frente a las violencias y frente a todo este negacionismo de género que existe en nuestro país y en una gran parte de los partidos políticos de la sociedad", ha concluido.

Por su parte, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, que colabora en la plantación, ha agradecido "esta iniciativa que, año a año, da vida para intentar sensibilizar y concienciar ante una realidad que es una asignatura pendiente" y decirles "a todas esas mujeres que no están solas, que de la mano entre todos podemos conseguir por lo menos poner nuestro granito de arena", ha añadido.

En esta ocasión, los alumnos han plantado dos olivos, una albicia, una japónica y un castaño de indias. Especies que siguen nutriendo este espacio que llama a la reflexión y también a la acción. "Queremos transmitir un mensaje de compromiso, respeto e igualdad; recordar a todas las mujeres víctimas de la violencia machista y reivindicar una sociedad libre de violencia y discriminación", ha explicado la secretaria de Igualdad de UGT La Rioja, Yolanda López.

"Creemos firmemente que educar en igualdad desde la infancia es una de las herramientas fundamentales para prevenir la violencia machista" porque "la igualdad se aprende, se construye y se defiende cada día", ha concluido en un acto en el que también han participado la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Noelia González, así como numerosos representantes de las distintas administraciones públicas.