Un niño, trasladado al San Pedro tras ser atropellado esta mañana en Villamediana

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño ha tenido que ser trasladado esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño tras ser atropellado en la localidad de Villamediana de Iregua, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,30 horas de este domingo, un familiar ha alertado a SOS Rioja del atropello de un niño en la calle Somera, en el término municipal de Villamediana de Iregua.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Guardia Civil y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del atropello, el niño herido -del que no se facilitan más datos sobre su edad- ha tenido que ser evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.