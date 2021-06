Los niños del colegio Montessori crean una biblioteca para el intercambio gratuito de libros en La Guindalera

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del colegio Montessori Schoolhouse han creado una pequeña biblioteca para el intercambio gratuito de libros en su centro con la que quieren compartir con todos los vecinos de Logroño, y en especial con los del barrio de La Guindalera, el amor que sienten por los libros. "Con estos libros queremos llevar alegría, sentimiento de comunidad y libros a todas las personas de nuestro entorno", han dicho los niños.

En la ceremonia de hoy, niños de todas las clases han leído los primeros párrafos de sus libros favoritos antes de colocarlos en los estantes de la casita que actúa como biblioteca, aunque el objetivo es que más personas se sumen a la iniciativa y con sus libros ayuden a que crezca.

Entre los más de veinte ejemplares de los que ya se puede disfrutar destacan títulos en español y en inglés como The Treasure Island, Los Viajes de Gulliver, La Hormiga Mega Miga Mega Maga, Green Eggs and Ham de Dr. Seuss o Lemons Are Not Red.

La biblioteca se sitúa en la valla del colegio, ubicado en el número 1 de la calle Los Guindos, junto al parque La Guindalera, y se puede acceder a ella desde el exterior, de forma que cualquier persona puede tomar prestado alguno de los libros o dejar sus propios ejemplares para que otras personas puedan disfrutar de ellos.

La iniciativa se integra en el movimiento internacional 'Little Free Library' que, con más de 100.000 bibliotecas de intercambio en todo el mundo, busca incentivar la lectura y fortalecer los lazos vecinales.