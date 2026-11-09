La Noche de las Telecomunicaciones premia en su 19.ª edición al proyecto Gemelos Digitales de Logroño

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, presenta la XIX Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad Digital de La Rioja, organizada por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Gemelos Digitales de Logroño, coordinado por el Gobierno de La Rioja, ha sido reconocido con el premio Transformación Digital Año 2026. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo viernes, día 13, en la XIX Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de La Rioja, iniciativa que cuenta con la colaboración de la Administración Autonómica, y que en esta edición premia también a David Izquierdo, Arsys y Fluxpose.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, acompañado por el presidente de*la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja (AITER), Enrique Medrano, ha presentado hoy, día 9, la gala, "uno de los principales eventos del mundo de la digitalización en La Rioja, ya que reúne en un único espacio al sector más dinámico, que más crece, que mejores empleos ofrece y que impulsa la transformación digital y el empleo de la Inteligencia Artificial (IA) para ayudar en todos los campos y a todos los sectores".

Domínguez ha destacado que La Rioja "avanza en la colaboración tanto institucional como público-privada para incorporar la inteligencia artificial y todas las tecnologías a los procesos e infraestructuras de las administraciones públicas con el fin de mejorar los servicios y la vida real de los ciudadanos, potenciando el gran ecosistema de empresas tecnológicas de la región".

En este sentido, ha subrayado los resultados alcanzados por el proyecto Gemelos Digitales, en el que el Gobierno regional coopera con el Ayuntamiento de Logroño, "ya que pone en el centro a las personas y a su bienestar".

El programa moviliza 6,8 millones de euros, de los que 5.100.000 euros provienen de fondos europeos Next Generation del proyecto RETECH para el impulso de redes territoriales de especialización tecnológica, mientras que el Gobierno y el Ayuntamiento aportan 850.000 euros cada uno.

El consejero ha recordado que este programa forma parte de una red interregional coordinada por el Ejecutivo regional junto con Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, y "ha permitido generar algoritmos de inteligencia artificial que han automatizado y mejorado la gestión de diversos servicios públicos municipales, entre ellos, la gestión inteligente del riego, el flujo de movilidad de las personas, el tráfico rodado, el alumbrado público o la eficiencia energética, así como materias relacionadas con los servicios sociales, la cultura y el área fiscal".

De igual forma, Gemelos Digitales "anticipa necesidades y optimiza la toma de decisiones mediante la combinación de sensórica, infraestructuras digitales, interoperabilidad, inteligencia artificial y simulación".

Con el valor añadido de que, "en lugar de implementar aplicaciones aisladas, la soluciones se diseñan como un activo reutilizable lo que permitirá incorporar nuevos servicios públicos sin partir de cero".

Además, el proyecto "es escalable al resto de ayuntamientos y entidades locales de La Rioja y de todo el país".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja (AITER), Enrique Medrano, ha informado de la donación de 1.000 euros a Asprodema-Rioja y ha dado a conocer los nombres del resto de galardonados en esta edición de los premios.

El reconocimiento al Ingeniero del Año 2026 ha recaído en David Izquierdo García, investigador riojano con más de 25 años de trayectoria internacional en el desarrollo de tecnologías de imagen médica para mejorar la detección y el conocimiento de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

A lo largo de su carrera ha trabajado en centros de referencia mundial como la Universidad de Cambridge, el Mount Sinai Hospital de Nueva York, el Massachusetts General Hospital, la Harvard Medical School y el MIT, en Boston.

Por su parte, Arsys ha sido distinguida como Empresa del Año 2026.

Fundada en Logroño en 1996, la compañía cumple tres décadas de trayectoria vinculada al desarrollo digital y a la transformación tecnológica del tejido empresarial riojano y español.

Y, por último, Fluxpose se ha hecho merecedora del premio a la Empresa Junior 2026.

Se trata de una firma tecnológica creada en Logroño en 2024 y especializada en sistemas propios de captura de movimiento y posicionamiento que permiten trasladar la actividad de personas y objetos al entorno digital.

La compañía cuenta con proyección internacional gracias al micromecenazgo y la comercialización de sus productos, y mantiene una apuesta por el desarrollo de infraestructura y talento local.