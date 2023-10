"La norma básica ante una situación de emergencia es seguir la conducta PAS: Proteger, avisar y socorrer"

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio de las tres discotecas de Murcia en el que fallecieron trece personas hace una semana ha hecho saltar las alarmas sobre la protección en los locales de ocio nocturno pero... ¿cómo podemos saber si estamos seguros en ellos?. El experto de UNIR, Iván Fernández Suárez, aconseja que "aunque pueda parecer una obviedad" lo primero que tenemos que saber es "dónde están las salidas de emergencias" porque "nos pueden salvar la vida" y seguir "la conducta PAS: Proteger, avisar y socorrer".

Además, el docente de UNIR ha sido muy claro: "Es responsabilidad del empresario trabajar con licencia y contar con un sistema de evacuación ante situaciones de emergencias. Ellos deben velar por la seguridad de sus clientes".

Tras lamentar lo sucedido en Murcia, el profesor del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de UNIR explica a Europa Press que "lo normal" cuando vamos a estos lugares "es que sea para pasarlo bien, no nos fijamos en esos elementos que pueden salvarnos la vida en un momento dado porque no piensas que pueda ocurrir nada malo".

Por ello, indica, "es importante tener un poco de conciencia para saber dónde estamos y, si llega el caso, intentar hacer la salida lo más ordenada y rápida posible". "No es malo perder unos segundos y visualizar dónde están los extintores o las salidas de emergencias".

PROTEGER, AVISAR Y SOCORRER

Una vez algo ocurra hay que seguir "la norma básica ante una situación de emergencia, la conducta PAS: Proteger, avisar y socorrer".

"Lo primero que tenemos que hacer es protegernos a nosotros mismos. Es difícil porque la mayoría de estos locales son oscuros y podemos estar desubicados pero deberíamos tener muy claras cuáles son las vías de evacuación y conocer cuál es la salida más rápida. Normalmente para ello debe haber ayudas como luces de emergencias o cartelería de color verde".

Una vez a salvo, prosigue el docente, "lo importante es avisar a emergencias y si mientras llegan podemos ayudar a alguien sin ponernos en riesgo sería ideal".

Para saber si estamos seguros en un local de ocio, el docente de UNIR pide que nos hagamos una pregunta: "¿Sería sencillo salir de donde estamos si ocurre una estampida, un incendio o una situación de pánico o tensión?. Ahí está la respuesta".

PLAN DE PREVENCIÓN

Además, para evitar este tipo de situaciones, es "fundamental" la labor de la discoteca y de los empresarios. "El local debería tener todo previsto por si pasa cualquier cosa. Una puerta de emergencias, por ejemplo, nunca debería estar cerrada o colapsada o con objetos alrededor que impidan su correcta apertura... esto en lugares donde va tanta gente es una trampa mortal y, por desgracia, vemos que ocurre".

Como explica el profesor, "en un local de ocio debería ocurrir como en cualquier otro lugar amplio. A nadie se le ocurriría ver una universidad o un hospital sin un plan de evacuación, señalización, vías de paso despejadas... debería haber técnicos que visiten estos locales y realizasen inspecciones periódicas".

"Además sería bueno que los trabajadores estuvieran formados para ayudar y guiar ante una evacuación" pero "la realidad es diferente".

HALLOWEEN Y NAVIDAD

Además, y como consejo, empresarios y trabajadores deberían conocer la cantidad de materiales que hay dentro de este local ya que muchos de ellos pueden ser inflamables. "A veces cuando empezamos una actividad tenemos ciertos elementos que se van incrementando y los vamos almacenando. Ahora, por ejemplo, vamos a dos fechas importantes, Halloween y Navidad donde los locales se llenan de decoración, de velas, esqueletos, luces, árboles de navidad, vegetación artificial... y todo eso son elementos que generan una carga de fuego y hay que tener mucho cuidado".

"En estos lugares, en caso de un cortocircuito el riesgo de incendio se multiplica. Hay que saber qué elementos tengo en mi local porque no quiere decir que vaya a pasar algo pero hay que tenerlo controlado y saber qué se ha puesto".

También sería necesario un especialista contra incendios que hiciera un pequeño estudio para ver qué se puede poner o qué no.

"Ahora mismo tenemos muchas posibilidades para evitar situaciones como éstas, hace falta inversión y esfuerzo de todos para llevarlo a cabo".

SENSIBILIDAD DE DUEÑOS Y EMPRESARIOS

Por todo ello, y a pesar de que no existe el riesgo cero, el experto apela a la sensibilidad de los dueños y empresarios de estos locales a que cumplan con la ley y normas vigentes. "Sabemos que a la hora de legislar, la situación de cada local es diferente según sus dimensiones, ubicación, tipo de local incluso depende de la comunidad autónoma y de los requisitos que les ponga a nivel de licencia pero lo que sí que es indispensable es que tenga un servicio de prevención".

Sobre las licencias, finaliza, "está claro que un usuario o un cliente no puede saber si el local las tiene o no pero un Ayuntamiento o un Gobierno tiene que conocerlo. Deben actuar si no cumplen con las medidas".