Nuevo golpe contra la trata de seres humanos con la liberación de 8 personas y 5 detenidos en Rincón de Olivedo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de 5 personas, pertenecientes a un grupo criminal -dentro de la operación conocida como 'Portus-Cale'- que ha permitido liberar a 8 víctimas que vivían en situación inhumana y con jornadas laborales, agrícolas y de construcción, de "entre 12 y 16 horas".

Los detenidos son presuntos autores de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Desde el año 2022, tras un estudio patrimonial de sus cuentas bancarias, los detenidos ingresaron hasta 2,5 millones de euros.

Desde la Guardia Civil han informado de que de estos cinco detenidos, tres varones y dos mujeres de entre 24 y 50 años, cuatro de ellos están en prisión. Destaca la Guardia Civil "algo poco habitual" ya que la organización criminal estaba dirigida por una mujer, conocida como la 'Jefa'.

Una vez las víctimas llegaban a La Rioja, se les quitaba la documentación y los teléfonos móviles para tenerlos aislados. Éstas víctimas sufrían jornadas interminables laborales, algunas de ellas no habían cobrado un euro desde hace años y otras cobraban 4 euros por hora y de ahí les descontaban el tabaco, alcohol y otros productos, es decir, "llegaban a deber dinero a la organización criminal", tal y como ha destacado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez.

También ha indicado que una de las víctimas pidió dejar de trabajar con ellos y fue "atropellada mortalmente" hasta por tres vehículos en la N-232.

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