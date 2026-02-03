El número de parados sube en 140 personas en enero en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.454

LOGROÑO, 03 (EUROPA PRESS)

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 140 personas el pasado mes de enero, un 1,14 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.454, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa se sitúa en el 8,02 por ciento.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2 por ciento) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el caso de La Rioja, la tasa de paro se sitúa en el 8,02 por ciento, un 0,8 por ciento más que el mes anterior. En cuanto a la tasa interanual, hay 223 desempleados menos inscritos en el INEM que en enero del año pasado, lo que supone un descenso del 1,76 por ciento con respecto a hace un ejercicio.

AUMENTO SOBRE TODO DE SERVICIOS

Por sectores, se ha producido un aumento, sobre todo, en Servicios, con 167 desempleados más, mientras que uno suma Industria.

Por contra, el desempleo ha bajado en 15 personas en el sector de Sin Empleo Anterior, y 13 en Agricultura. Por su parte, Construcción se ha mantenido invariable.

De este modo, en general, de los 12.454 parados con los que cuenta La Rioja a final del mes de enero, continúa siendo Servicios, con 8.043, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de Industria, con 2.108, y de Agricultura, con 911.

A continuación, se encuentra el colectivo de Sin Empleo Anterior Construcción con 750, y cierra la lista Construcción con 642 desempleados.

MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

Por sexo, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 7.450, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 5.004. La gran mayoría, 11.540, son mayores de 25 años, mientras que 914 están por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extranjeros, la región cuenta con 2.392, con un aumento de 87 personas desempleadas con respecto al mes anterior, un 3,77 por ciento más.

Mientras, en el cómputo interanual, ha bajado en 90 personas, un 3,63 por ciento menos. La mayor parte, 1.515, proceden de países extracomunitarios, mientras que 877 son de países de la UE.