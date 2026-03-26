Los obispos lamentan, ante la eutanasia de Noelia, "una sociedad del bienestar incapaz de cuidar y amar"

Archivo - El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, ofrece una rueda de prensa tras la firma del acuerdo, en el Palacio de Parcent, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Co - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal (CEE) ha lamentado este jueves que "hoy en España la muerte se presenta como solución al sufrimiento". En un post en su perfil de X, los obispos se ha pronunciado sobre la eutanasia que está previsto practicar hoy a la joven Noelia tras desestimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el último recurso presentado por su padre para evitarlo.

Para la Conferencia Episcopal, "una dignidad infinita abocada a la muerte por una 'sociedad del bienestar' incapaz de cuidar y amar". "Frente a ello", continúa el mensaje de la CEE, "la esperanza que brota del encuentro con la Vida. #Noelia".

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irrevesible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recusos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal se ha pronunciado también a través de un comunicado en el que han expresado "profundo dolor por la situación de esta joven cuya historia refleja na acumulación de sufrimientos personales y carencias institucionales que interpelan a toda la sociedad" y exigen "una mirada más honda capaz de reconocer el peso del sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza".

UNA DERROTA SOCIAL

Para la CEE, la eutanasia y el suicido asistido "no son un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado, y constituyen una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano". En su opinión, "la dignidad humana es un valor intrínseco que exige ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia". Por ello, entienden, que "la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral.

Han expresado asimismo, la cercanía de los obispos a Noelia y su familia "asegurandoles oración, afecto y compromiso con una cultura del cuidado que no abandona a nadie". Hacen, asimismo, un "llamamiento a toda la sociedad para reforzar los recursos de atención psicológica, el acompañamiento humano y las redes de apoyo, especialmente para las personas más vulnerables".

"Cuando la vida duele, la respuesta no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos" para "construir una sociedad verdaderamente justa, donde nadie se sienta solo ni descartado", concluye el comunicado firmado por los obispos de Canarias, Barbastro-Monzón, Calahorra y Lacalzada-Logroño, Alcalá de Henares y el obispo emérito de Ciudad Real.