El Observatorio Global del Español prepara un Atlas Mundial de motivaciones para aprender la lengua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Global del Español (OGE) ha celebrado su Pleno Anual en el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla (La Rioja) para analizar sus logros a lo largo de este año, en el que se ha consolidado una etapa de mayor densidad investigadora, y los retos de cara a 2027, con la creación de un Atlas Mundial de las Motivaciones para el Aprendizaje de Español como principal novedad.

La reunión de alto nivel ha contado con la intervención del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el presidente de Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la directora general del Español en el Mundo, Mónica Colomer; y el director del OGE, Francisco Moreno Fernández.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar la sesión plenaria, García Montero ha informado de que "en esta reunión del Pleno Anual tomamos conciencia del trabajo realizado y de la gran colaboración con el Gobierno de La Rioja. Sabemos del papel y significado de nuestra lengua en el panorama internacional y por ello queremos anunciar que entre los proyectos del OGE para 2027 están un estudio sobre el español en el Caribe no hispánico, un informe sobre la motivación del aprendizaje del español y la puesta en marcha a pleno rendimiento del Observatorio del Español en Contextos Africanos".

Por su parte, Gonzalo Capellán ha reconocido que el balance de actividades del OGE durante el último año es "muy positivo", ya que "hablamos de 40 actividades durante el año, hablamos de proyectos de futuro y por lo tanto hablamos de un Observatorio que está vivo, que es dinámico, que es activo y está consiguiendo reunir los esfuerzos de diferentes instituciones del Instituto Cervantes y del Gobierno de La Rioja". En este sentido, ha animado a "seguir trabajando todos con una misión común, que es lograr que nuestra lengua y las culturas desarrolladas en el mundo hispanohablante sigan teniendo cada vez más valor, más proyección y estén más vivas", y de esta forma "sumar esfuerzos por este objetivo común, por el valor que tiene nuestra lengua, el español, en todo el mundo".

El Observatorio Global del Español ha continuado en 2026 sus tareas como centro de análisis, investigación, coordinación y prospectiva sobre la situación internacional del español. Tal y como ha abordado el Pleno, este segundo año de funcionamiento ha confirmado desde una fase de consolidación institucional a una etapa de mayor densidad investigadora, editorial y de cooperación internacional.

En este sentido, la correspondencia entre las prioridades formuladas para 2026 y los resultados documentados es "especialmente visible" en la organización interna, la coordinación de observatorios, la demolingüística europea, la investigación sobre Brasil, China e India, la proyección científicotécnica del español y la ampliación de las publicaciones.

40 ACTUACIONES EN 2026

En total, el Observatorio ha registrado 40 actuaciones a lo largo de 2026, con un nivel similar al del año anterior. En este periodo han adquirido especial relieve la ampliación de los estudios demolingüísticos, la difusión de resultados sobre Europa, América, Asia y África, el trabajo sobre tecnologías del lenguaje e inteligencia artificial y la construcción de una red de observatorios con una capacidad estable de cooperación.

También se ha alcanzado, entre otros, el pleno funcionamiento de la web, el avance de las publicaciones del proyecto 'El español en Europa', la conclusión de los informes sobre la enseñanza del español en China e India, la colaboración con la Fundación para la Transformación de La Rioja y la Dirección General del Español en el Mundo o la participación en actividades relacionadas con el año dual España-India.

ÁFRICA, OBJETIVO DE 2027

En lo que respecta a 2027, los objetivos de este centro de análisis se enfocan en la elaboración de un Atlas Mundial de las Motivaciones para el Aprendizaje de Español (AMMA-ES). También pretende crear un método de seguimiento permanente de la evolución del español en el continente africano, en coordinación con los nuevos dispositivos de observación regional.

El Instituto Cervantes ya cuenta con el Observatorio del Español en Contextos Africanos, coordinado desde el centro de Dakar. Según los datos del anuario 'El español en el mundo 2026', África está experimentando un crecimiento apreciable de la comunidad hispanohablante, impulsado en gran medida por el interés que suscita el aprendizaje de español en la enseñanza reglada, especialmente en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín en África subsahariana, y Marruecos o Túnez en el Magreb.

En este 2027, el Observatorio Global del Español orientará su actividad a consolidar la estructura alcanzada, ampliar la red internacional de observación y completar proyectos de investigación iniciados en los ejercicios anteriores.

También impulsará y reforzará la presencia del español en ámbitos científico-técnicos, digitales y de inteligencia artificial, y continuará con la elaboración de informes, con especial atención a la demolingüística sobre el español en zonas como el Caribe no hispánico o el Magreb.

Asimismo, elaborará informes sobre la situación del español en las universidades de Asia-Pacífico y analizará los resultados del informe PISA en los países hispanohablantes en relación con sus componentes lingüísticos.

NACIMIENTO Y OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO

El Pleno Anual del Observatorio Global del Español, que reúne a los responsables ministeriales relacionados con las políticas del español, al Gobierno de La Rioja y al Instituto Cervantes, tuvo una primera reunión en noviembre de 2024, celebrada en la sede del Instituto Cervantes con la que se oficializaba la puesta en marcha de este centro.

A través de la web del OGE se pueden consultar todos los proyectos y estudios de investigación en los que trabaja el Observatorio, así como las actividades que continuará proyectando durante el próximo año 2027.

El Instituto Cervantes, junto al Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, y en colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, materializaron el Observatorio Global del Español.

El Observatorio es un centro de análisis y prospectiva que identifica los proyectos con más impacto para maximizar el valor de las lenguas españolas. Entre sus objetivos están los de promover y realizar estudios e informes técnicos para fomentar el conocimiento y prestigio de la lengua y de las culturas hispánicas u ofrecer un espacio de diálogo, análisis y debate entre personas expertas en torno al español.