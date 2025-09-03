Ocho denunciados por tenencia de drogas y un detenido por conducir bajo influencia de alcohol en fiestas de Albelda

La Guardia Civil desarrolla operrativos de seguridad en las fiestas de Albelda - GUARDIA CIIL

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja desplegó entre los días 28 y 31 de agosto un amplio operativo de seguridad con motivo de las fiestas patronales de Albelda de Iregua, con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana y prevenir la comisión de hechos delictivos. Entre las actuaciones se denunció a ocho personas por tenencia de drogas y se detuvo a una persona por conducir bajo la influencia del alcohol.

Las celebraciones congregaron a cientos de personas, muchas de ellas procedentes de localidades cercanas que llegaron en autobuses de transporte público.

El operativo incluyó controles a pasajeros, vehículos particulares y peatones en los accesos a la localidad, así como vigilancia en las zonas de ocio y botellón. La presencia policial permitió anticiparse a posibles altercados y reforzar la sensación de seguridad entre los vecinos y visitantes.

PARTICIPACIÓN DE PATRULLAS Y PERROS DETECTORES

En el operativo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que desplegaron perros adiestrados en la detección de sustancias estupefacientes. La combinación de controles humanos y caninos reforzó la eficacia de la intervención, especialmente en áreas de alta afluencia jóvenes.

RESULTADOS DEL OPERATIVO

Durante la actuación se practicaron controles e identificaciones masivas, que derivaron ocho personas denunciadas por tenencia de drogas, así como doce incautaciones de sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, hachís, speed y cocaína.

Además se produjo una detención por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como se incautaron armas blancas en zonas de ocio.

Este tipo de dispositivos no solo buscan perseguir conductas delictivas, sino también prevenir incidentes, proteger a los más jóvenes y garantizar que las fiestas se desarrollen en un entorno seguro.