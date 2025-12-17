La Oficina del SAC de Logroño recupera su atención al público con unas renovadas instalaciones más cómodas y accesibles

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha visitado este miércoles la renovada Oficina de Atención al Ciudadano de Logroño (SAC) - EUROPA PRESS

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha visitado este miércoles la renovada Oficina de Atención al Ciudadano de Logroño (SAC), situada en la calle Beti Jai, tras finalizar el periodo de reformas. Como ha asegurado, la instalación "gana en accesibilidad, en comodidad y en atención para el ciudadano".

Domínguez ha querido recorrer así "la principal oficina de atención" con la que cuentan "todos los ciudadanos de La Rioja". "Aquí pueden conocer todos los servicios públicos del Gobierno" y, además, "se coordina toda la atención que damos en todas las comarcas".

Es una oficina" muy importante" y por eso "desde el Gobierno de La Rioja se ha realizado una intervención, a lo mejor pequeña desde el punto de vista de los términos económicos, pero importante para el ciudadano".

Con esta intervención -afirma- "hemos ganado en accesibilidad, en comodidad para el ciudadano" que es, como ha indicado, "la persona más importante a tratar". Se trata de que "pueda hacer sus trámites con la mayor comodidad posible".

¿QUÉ TRÁMITES PERMITE EL SAC?

Entre los trámites que se pueden realizar en el SAC, el consejero ha destacado que se puede realizar cualquiera que un ciudadano deba hacer con la Administración Pública. "Todo aquel que lo desee se puede acercar a esta oficina, que es la de Logroño, o a las oficinas que tenemos en todas las cabeceras de comarca y hasta incluso en San Román de Cameros para realizar cualquier tipo de trámite con la Administración Riojana".

"Sea una licencia, el pago de unos cursos de formación, sacar un carné... en definitiva... cualquier trámite que uno quiera hacer con la Administración la puede hacer desde aquí, de manera presencial, pero también de manera telemática".

Ante esta última opción el consejero también ha querido dejar claro que si cualquier ciudadano tiene dudas sobre cómo utilizar nuestra página web o nuestros procedimientos electrónicos "puede venir a esta oficina donde le enseñaremos a utilizarlos, haciéndoles más fácil la tramitación electrónica".

REFORMAS DE LAS INSTALACIONES

La oficina del SAC de Logroño ha vuelto a atender presencialmente ya a sus ciudadanos en su ubicación tradicional en la calle Beti Jai número 1 de Logroño, una vez concluida la reforma de las instalaciones. Los trabajos de remodelación han durado cinco meses, como estaba previsto y coinciden con el 25º aniversario de la apertura del SAC.

Las obras, adjudicadas a ASBECA S.L por un presupuesto de 187.618,16 euros (IVA incluido), comenzaron el pasado 22 de julio y han consistido en una reforma integral del local (ocupa una superficie útil de 234,7 metros cuadrados) para mejorar los accesos y el funcionamiento de las oficinas, y ganar espacio dedicado a la asistencia a los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la administración electrónica. Entre otros trabajos se han acometido los siguientes:

Reforma de los baños e incorporación de uno accesible para personas con movilidad reducida.

Colocación de pavimento nuevo de PVC autoportante. Reforma de toda la instalación eléctrica sustituyendo las luminarias por LED. Dotación de instalación de renovación de aire.

Actualización de la imagen de las oficinas incorporando elementos absorbentes acústicos en paredes y techos.

Durante estos cinco meses el SAC ha mantenido su servicio en la sala de columnas de La Bene. La Oficina atiende a una media diaria de 150 ciudadanos.

Durante la semana pasada los profesionales del SAC informaron a los usuarios, colegios profesionales (gestores, abogados y economistas) y empleados públicos de la Comunidad Autónoma y de otras Administraciones del regreso de la atención en la calle Beti Jai. Las puertas de la Oficina permanecerán abiertas de lunes a viernes, en horario de 8,30 a 14,30 horas.