'Ni Una Más, Ni Una Menos' Reivindica El Cupón De La ONCE Dedicado Al Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres - ONCE

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es el motivo del cupón de la ONCE del miércoles 25 de noviembre. Cinco millones de cupones llevarán por toda España la necesidad y la urgencia de actuar y acabar con esta violencia.

La delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González Herrero, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz Ruiz, acompañados por Andrea Gutierrrez García que hasta hace unos días era la responsable de la unidad igualdad, diversidad y bienestar de la Universidad de La Rioja, han presentado este cupón que incluye el lema 'Ni una más, ni una menos'.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se celebra el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas para su erradicación.

El Grupo Social ONCE quiere remover conciencias e incentivar acciones que movilicen a la sociedad para mantener viva la lucha contra esta lacra al considerar que, sumando voces y voluntades, se conseguirá una mayor firmeza en la prevención, la detección, el apoyo y acompañamiento que necesitan las víctimas, especialmente las mujeres con discapacidad.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.