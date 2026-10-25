Ontañón califica su vendimia 26 como una campaña extraordinaria marcada por el calor extremo, precocidad y sanidad

Ontañón Familia califica su vendimia 2026 como una campaña extraordinaria marcada por el calor extremo, la precocidad y una sanidad excepcional - ONTAÑÓN

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vendimia de 2026 quedará en la memoria de Ontañón Familia como una campaña "extraordinaria" debido a las complejas y extremas condiciones climatológicas vividas. A pesar de los retos planteados por las altas temperaturas y la escasez de lluvias, el esfuerzo conjunto del equipo de viticultura y la intervención en bodega han permitido transformar este escenario en una cosecha de gran calidad.

Desde Ontañón Familia explican que las tres denominaciones compartieron un patrón meteorológico inicial muy similar: un inicio de ciclo muy húmedo, seguido de un cambio brusco caracterizado por la ausencia prolongada de precipitaciones y sucesivas olas de calor que aceleraron la evolución de la viña y adelantaron las fechas habituales de recolección.

La gran contrapartida positiva de este entorno extremo ha sido la extraordinaria sanidad de las uvas, con una nula presión de enfermedades fúngicas.

RIOJA: EL TRIUNFO DE LA ALTURA Y LA VITICULTURA RACIONAL

En la DOCa Rioja, concretamente en la Sierra de Yerga, el ciclo estuvo condicionado por cuatro olas de calor que provocaron un adelanto de unos quince días. No obstante, el marcado contraste térmico entre el día y la noche en los viñedos de altura permitió una maduración más lenta, equilibrada y pausada. Enclaves singulares como El Arca demostraron la resiliencia de las raíces centenarias frente al estrés térmico.

Por su parte, los viñedos de montaña de la Sierra de Yerga como La Pasada protagonizaron una recogida tardía entre el 21 y el 24 de septiembre, aportando una frescura envidiable y una gran riqueza polifenólica.

RIBERA DEL DUERO: VOLUMEN, FRUTA NEGRA Y VOCACIÓN DE GUARDA

En Ribera del Duero, la campaña de Rippa Dorii en Fuentecén y la cuenca del río Riaza se desarrolló entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre. Tras un invierno muy lluvioso, la sequía estival y las altas temperaturas redujeron el ciclo, pero la notable oscilación térmica preservó la vivacidad cromática y fijó la acidez. Los vinos destacan en nariz por notas intensas de fruta negra como zarzamora, endrina y moras silvestres, ofreciendo en boca un notable volumen, densidad y una firme vocación de guarda.

El viñedo viejo de Salomón demostró la afinidad de la variedad al terruño y su resistencia al calor gracias a su profundo sistema radicular.

RUEDA: SANIDAD, MADUREZ Y POTENCIAL AROMÁTICA

En la Denominación de Origen Rueda, el desarrollo vegetativo compartió el inicio lluvioso y la posterior sequía, con temperaturas medias superiores a lo normal. Las plantas mantuvieron una buena actividad vegetativa y un excelente estado general. La recogida se efectuó entre agosto y septiembre, dando lugar a vinos estructurados con un grado alcohólico equilibrado. El perfil aromático está dominado por frutas blancas y amarillas como el pomelo y el melón, acompañadas de sutiles matices vegetales. En la finca Los Curas, la recolección de los días 10 y 11 de septiembre consolida un vino de imponente estructura y alta vivacidad cromática.