LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo ORHI+ en el que participa el Gobierno de La Rioja, a través de la ADER como socia, ha presentado sus resultados finales en un encuentro celebrado en Ficoba (Irún), con el objetivo de facilitar la transferencia de soluciones de economía circular al tejido empresarial de Euskadi, La Rioja y Pirineos Atlánticos.

Tras tres años de trabajo, el consorcio integrado por nueve entidades ha desarrollado proyectos demostrativos en diferentes ámbitos de actuación, ha promovido nuevas colaboraciones empresariales, ha elaborado herramientas para facilitar la incorporación de criterios de circularidad en las empresas y las administraciones públicas; y ha lanzado líneas de ayudas para empresas.

ORHI+ ha articulado su actividad en torno a cuatro ejes temáticos: la valorización de subproductos del sector agroalimentario, la producción de biomateriales y bioproductos, la valorización de residuos plásticos al final de su ciclo de vida, así como la optimización de procesos.

La iniciativa ha desarrollado herramientas y metodologías para facilitar la incorporación de criterios de economía circular en las empresas y las administraciones públicas: dos metodologías de ecoinnovación y economía circular para pymes y la guía 'Contexto y recomendaciones para la contratación pública, al servicio de la economía circular y los territorios'. Todas estas publicaciones están disponibles en la página web del proyecto ORHI+.

El proyecto ha publicado cuatro catálogos de soluciones innovadoras y buenas prácticas sobre sus cuatro ejes temáticos, disponibles también en la web de ORHI+. Uno de los resultados más relevantes del proyecto ha sido su contribución al diseño y adecuación de nuevos instrumentos públicos de apoyo a la economía circular.

En La Rioja, los trabajos desarrollados en ORHI+ han servido de base para definir y poner en marcha el programa regional Cheque de Innovación en Economía Circular, adaptando sus características a las necesidades identificadas entre las empresas.

Esta línea de ayudas permite financiar proyectos demostrativos de economía circular, tanto individuales como colectivos, y constituye un ejemplo del efecto catalizador de ORHI+, ya que ha contribuido a movilizar, a través de las convocatorias de 2025 y 2026, un total de 800.000 euros de financiación regional adicional, ajena a los fondos POCTEFA, destinados a impulsar proyectos demostrativos de economía circular.

Además de garantizar la continuidad de los resultados del proyecto más allá de su finalización, la experiencia desarrollada en La Rioja presenta un potencial de transferencia a otras regiones y territorios, que podrían adaptar instrumentos similares a las necesidades de sus respectivos tejidos empresariales, favoreciendo la experimentación y la aplicación práctica de nuevas soluciones.

El proyecto ha ofrecido, además, asesoramiento técnico a empresas para aplicar herramientas de ecoinnovación y economía circular e identificar oportunidades de mejora ambiental.

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA

En este marco se han desarrollado ocho proyectos demostrativos, entre ellos los emprendidos por las iniciativas riojanas de Entaina y Solteco, que han explorado soluciones de economía circular que han permitido analizar la viabilidad técnica y las oportunidades de mercado de distintas soluciones de economía circular:

* (Entaina) Valorización del sarmiento de vid para la producción de envases biodegradables y biogás. El proyecto ha estudiado el aprovechamiento del sarmiento como materia prima para fabricar pasta de papel y envases biodegradables, así como su posible valorización energética mediante codigestión anaerobia para producir biogás o biometano. Se han realizado 80 visitas a viticultores, se han analizado los costes de recogida, triturado y transporte y se ha contado con la colaboración de CVNE para obtener y preparar muestras. Los trabajos han identificado la logística de recogida en pequeñas explotaciones y la situación económica del sector como principales barreras, mientras que la colaboración con grandes bodegas y la producción de biogás se presentan como las vías de valorización más viables a corto plazo.

* (Solteco) Gestión y reciclaje de residuos plásticos agrícolas y ganaderos. Se ha conseguido reciclar 50.019,27 kilos de residuos plásticos agrícolas procedentes de Francia. A partir de este material se han fabricado perfiles de madera plástica en diferentes formatos, destinados a aplicaciones como mobiliario y equipamiento. El proyecto demuestra así la posibilidad de valorizar residuos plásticos que no tienen salida comercial en otros procesos de reciclaje.

* Valorización de la lana de oveja para su uso en suelos ecuestres. Se han realizado ensayos piloto para incorporar fibras de lana molida a mezclas de arena destinadas a instalaciones ecuestres. Las pruebas han mostrado una mayor retención de humedad, más elasticidad y una estabilización parcial de la mezcla, además de una reducción de las necesidades de riego.

* Valorización de gallinas ponedoras al final de su ciclo productivo. El proyecto ha trabajado en la creación de una cadena local para aprovechar con fines alimentarios las gallinas ponedoras retiradas de las explotaciones. Se han desarrollado y probado recetas de nuggets y albóndigas, y se han identificado oportunidades en la restauración colectiva, los productos procesados y la ayuda alimentaria. No obstante, las pruebas también han puesto de manifiesto dificultades relacionadas con los rendimientos de transformación y la viabilidad económica del modelo.

* Producción de biomateriales a partir de subproductos agrícolas y forestales mediante tecnología canadiense. Uno de los principales resultados ha sido la creación, en diciembre de 2024, de BIOCARBON CGT BASQUE COUNTRY, en Muxika (Bizkaia), fruto de la colaboración entre EBAKI XXI y la empresa canadiense Competitive Green Technologies. La nueva actividad producirá composites a partir de subproductos de madera para aplicaciones en automoción y otros sectores.

* Fabricación de productos de altas prestaciones con biocomposites avanzados. Se ha desarrollado y probado un cuadro de bicicleta de alta gama, de 1,2 kilos de peso, fabricado íntegramente con biocomposites y sin componentes metálicos ni fibras sintéticas. El proyecto también ha analizado la producción de otros componentes, como tijas de sillín, sillines y llantas, así como soluciones de embalaje elaboradas con residuos de madera, biotextiles y lana de oveja. Como resultado de la evolución de la tecnología desarrollada, se ha creado AdvancedBioComposites S.A., una nueva empresa de base tecnológica orientada a aplicar estos materiales en sectores en los que la descarbonización constituye una prioridad.

* Mejora de procesos mediante tecnología de nanoburbujas. Se han realizado pruebas en distintos ámbitos, entre ellos los cultivos hidropónicos de lechuga y tomate, la digestión de rumiantes y la caracterización de nanoburbujas en fluidos industriales. Entre los resultados obtenidos en la prueba de digestión en rumiantes, destaca una mejora del 10 % en la digestibilidad en las pruebas in vitro con nanoburbujas de oxígeno y un incremento del 8% en los ácidos grasos volátiles con nanoburbujas de hidrógeno. En los cultivos, sin embargo, no se observaron mejoras concluyentes en el desarrollo o la producción comercial. Los resultados son preliminares y requieren nuevas pruebas para confirmar su aplicación.

* Tratamiento de residuos orgánicos mediante fermentación Bokashi. El proyecto ha evaluado el potencial de esta técnica para tratar residuos de cocina y comedor a pequeña y mediana escala. Los ensayos realizados en dos instalaciones y en laboratorio han demostrado que el proceso permite conservar la mayor parte de la materia orgánica y los nutrientes de los biorresiduos.