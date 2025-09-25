El Pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka conmemora mañana el Día de Honor de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, Virginia Borges, participará este viernes, 26 de septiembre, en el Día de Honor de La Rioja que se celebrará en el Pabellón de España de la Exposición Universal de Osaka 2025, en Japón.

La Comunidad protagoniza estos días la Semana de La Rioja, una oportunidad para dar de fortalecer la imagen turística de la región a nivel internacional.

En estas jornadas, concretamente desde el pasado 22 de septiembre y hasta el próximo domingo día 28, La Rioja es protagonista con un amplio programa de acciones de promoción dentro del Pabellón de España.

De la mano del Instituto Cervantes y a través de varios talleres de español, los asistentes realizan talleres sobre castellano, además de obtener información sobre la oferta cultural y turística del territorio.

Con la coordinación de Acción Cultural España, estas más de treinta actividades semanales se han completado con un programa gastronómico y enoturístico.

En el área de gastronomía, los asistentes descubren que La Rioja es un destino que concentra en un pequeño territorio toda la excelencia de una gastronomía rica y diversa basada en el producto riojano y una tierra donde se saborea el tiempo, se celebra lo hecho a mano y lo transmitido de generación en generación.

Así, en la parte del enoturismo se están llevando a cabo catas dirigidas donde el vino, además de un producto, es símbolo, tradición e identidad de un territorio.

Asimismo, y a lo largo de esta semana en Japón, el Gobierno de La Rioja muestra todas las fortalezas de la región como son además del vino, la gastronomía y el español, los diferentes atractivos turísticos que nos hacen ser una comunidad atractiva para el público internacional.

ACCIÓN DE PROMOCIÓN CON PROFESIONALES EN TOKIO.

A lo largo de esta jornada de jueves, la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha participado en la recepción y encuentro que se ha llevado a cabo en la Embajada Española en Tokio con operadores turísticos, medios de comunicación, importadores y entidades culturales.

Durante este encuentro profesional se ha ofrecido información completa del destino y recursos turísticos riojanos.

El enoturismo, la gastronomía, la cultura, la naturaleza, el turismo sostenible y únicos entornos de turismo rural, la riqueza histórico- patrimonial, ocio, tiempo libre y deporte son algunas de las experiencias sobre las que los profesionales han podido obtener información detallada.