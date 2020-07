Pablo Santaolalla (PP) califica de "muy graves" los "errores" que existen en la gestión de los conciertos de Pradoviejo

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Popular, Pablo Santaolalla, ha criticado este jueves los "muy graves errores" que existen en la gestión de los conciertos de Pradoviejo por parte del Gobierno local. "Nunca he visto una cosa parecida", ha afirmado.

Santaolalla ha recalcado que "no es el sitio adecuado" para acoger este tipo de eventos, ya que el escenario de los conciertos se encuentra situado "a uno o dos metros de una residencia de enfermos de alzheimer, quienes se ven afectados por el impacto acústico". El concejal ha señalado además en este sentido que "se incumple gravemente la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones en la ciudad de Logroño".

El concejal popular ha destacado también que "no hay un protocolo anti-COVID ni aprobado ni presentado en Sanidad", remarcando que la entrada es libre a pesar "de la importancia de la trazabilidad para poder rastrear los casos". Asimismo ha censurado la falta de algunas medidas como "toma de temperatura, gel desinfectante, uso de la mascarilla, desinfección de los espacios, cartelería con las normas o control de la gestión de la comida".

Desde el grupo, se ha considerado esta organización como "temeraria e irresponsable", añadiendo que, además, "Logroño Deporte no puede ser promotor de este tipo de eventos" dado el objeto social de esta entidad. Su presidente no tiene además capacidad para contratar. Incumple los estatutos". Santaolalla ha añadido a este respecto que "no hay una partida presupuestaria aprobada en Logroño Deporte para realizar conciertos e incumple la ley de contratos".

El concejal ha insistido en que Logroño Deporte, como promotor de conciertos, "debería disponer del visto bueno de cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos del Gobierno de La Rioja, licencia municipal para la realización de conciertos, seguro de Responsabilidad Civil, Plan de Seguridad de la instalación y Plan de Evacuación, servicio de seguridad privada y control de aforo y servicio preventivo de ambulancia".

"Reclamamos al alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, que solicite los informes oportunos a los inspectores de actividades y ruidos para que estudien la suspensión de los conciertos".

Por otro lado, desde el grupo popular se ha hecho una petición para que "el concejal de Deportes comparezca en la Junta General de la entidad para dar explicaciones sobre la situación de déficit de Logroño Deporte además de sobre estas irregularidades".