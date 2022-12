Papá Noel elige el hospital de Calahorra para revisar su estado de salud antes de Nochebuena

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Calahorra y el Grupo Scout 'Nuestra Señora de Guadalupe nº 50' han hecho posible que Papá Noel haya elegido el hospital de La Rioja Baja para someterse a una exhaustiva revisión médica que asegure que está en perfectas condiciones para afrontar, un año más, el reto de hacer llegar a todos, niños y mayores, sus regalos navideños.

Discretamente y como un usuario más del centro sanitario, Papá Noel ha sido valorado, durante más de tres horas, por un completo equipo de profesionales sanitarios que han verificado que, incluso teniendo en cuenta su desconocida pero longeva edad, su estado de salud es muy bueno.

A su salida del centro sanitario Papá Noel ha agradecido el excelente trato recibido por todos los profesionales del hospital y ha tenido la oportunidad de probar en primera persona algunas de las mejoras tecnológicas que se han llevado a cabo en el área de consultas a lo largo de este año 2022.

Preguntado por sus principales preocupaciones en materia de salud, ha reconocido que son la memoria "noto que cada vez me cuesta más recordar todo lo que han pedido los niños" y la vista "algunas veces me cuesta leer las cartas escritas con letra muy pequeña o que no estén escritas con buena letra", por lo que ha aprovechado para pedir disculpas por adelantado por si en algún caso puntual algún niño no recibe todos los regalos que han escrito en sus cartas o no eran exactamente lo que habían pedido.

Desde el hospital de Calahorra han insistido en su excelente estado de salud y han recordado que, según la Organización Mundial de Salud, OMS, las enfermedades crónicas más habituales son las enfermedades cardiovasculares (como los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares), los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes, como así ha podido constatar Papá Noel ya que tiene la oportunidad de viajar y hablar con personas de todo el mundo. Y que estas enfermedades, en muchos casos, se pueden prevenir incorporando a nuestra vida sencillos hábitos saludables.

Papá Noel ha querido compartir sus hábitos para que todos podamos llegar a su edad con esa exultante vitalidad: "no fumo, bebo muy poco (reconozco que estando en La Rioja siempre tomo un vasito de vino en las comidas), realizo actividad física todos los días y tengo una dieta saludable".

"En mi alimentación siembre hay mucha fruta, verdura y agua. Como de todo, cocinado en casa, procurando que sea equilibrado y tengo que reconocer que me apasionan las verduras, las legumbres, los frutos secos y la fruta de temporada y de proximidad".

"No me gustan mucho los dulces, así que, si algún niño quiere obsequiarme con un tentempié o aperitivo para la noche del 24, pueden dejarme fruta, preferentemente de la zona, y agua", ha dicho con su característica risa ¡jo jo jo!.

El Grupo Scout 'Nuestra Señora de Guadalupe nº 50' ha agradecido a Papá Noel que haya aceptado visitar el hospital y ha recordado que desde hace ya muchos años le acompañan en la tradicional cabalgata de la tarde del 24 de diciembre y que esa misma mañana volverán al Hospital de Calahorra, esta vez en visita oficial, para saludar a los profesionales que trabajan ese día y a los niños ingresados.

El Ayuntamiento de Calahorra ha puesto en valor esta iniciativa y ha recordado que también forma parte de la misión del hospital promocionar la salud y prevenir la enfermedad mediante la difusión de hábitos saludables.

En esta ocasión, nada más y nada menos, que de la mano de una personalidad tan relevante como Papá Noel. Así mismo, han informado de que ya se han iniciado las gestiones diplomáticas necesarias para solicitar que los Reyes Magos, el año que viene, acudan también al hospital de La Rioja Baja para realizar sus correspondientes revisiones preventivas que constaten que su estado de salud es óptimo.