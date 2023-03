El Parlamento apela a la celebración de un Consejo Interterritorial para solventar la necesidad de médicos de familia

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano ha aprobado hoy unanimidad una proposición no de ley del Partido Popular con la que apela a la celebración de un Consejo Interterritorial para solventar la necesidad de médicos de familia tanto "facilitando" la permanencia de jubilados como con 'contratos puente' para los MIR y mejorando sus condiciones.

El 'popular' Alberto Olarte ha defendiendo la PNL creyendo que no hay "una necesidad más acuciante" que mejorar la situación de la Atención Primaria; y viendo necesaria una "solución consensuada" entre el Ministerio de Sanidad y las comunidad para actuar ante el "grave déficit".

A la diputada de IU, Henar Moreno, no le ha acabado de "convencer" la iniciativa, por verla un "brindis al sol". "Venimos a recoger las quejas más básicas de los ciudadanos pero no resuelve el problema de fondo", ha dicho al tiempo que ha criticado que no haya "referencia al concepto publico". Aún así la ha apoyado tras introducir enmiendas.

La portavoz de Ciudadanos, Belinda León, ha reconocido que el "déficit en médicos de familias" asola a toda España, por tanto, aumentar el número de plazas es "imprescindible".

En este sentido, el portavoz socialista, Raúl Díaz, ha señalado la "pena" de que, desde PP, no se dieran cuanta hasta ahora de esta carencia, dado que se han arrastrado, ha dicho, años sin oferta de empleo público.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La proposición pide al Gobierno de La Rioja que inste al central a convocar, de manera urgente, un Consejo Interterritorial para tomar medidas como facilitar la permanencia de los médicos jubilados que así lo deseen en sus plazas durante el tiempo "crítico" que se considere "inevitable".

La Proposición, en su texto original, hablaba de "incentivar" que puedan permanecer en activo, al menos parcialmente, pero ha sido enriquecida, y modificada, con una enmienda de IU que el PP ha aceptado.

También pide desarrollar una estrategia para la contratación de especialistas en Medicina Familiar apostando por la mejora de las condiciones y la estabilidad laboral. Del mismo modo, este punto ha sido modificado por una enmienda de IU. En el texto original, el PP hablaba de herramientas como concursos de méritos.

Otra enmienda de IU ha pedido añadir el estudiar la eliminación de los números clausus en las facultades de Medicina y Enfermería para ampliar la oferta educativa.

La PNL 'popular' también pide promover el retorno de aquellos médicos que hayan desarrollado su carrera en otros países y agilizar las convalidación de títulos así como elaborar, de una vez por todas, el Registro Estatal de Especialistas Sanitarios.

Junto a esto, aprobar una normativa que permita la creación de contratos puente de hasta tres años para los MIR que terminen su residencia, como paso previo a la obtención de una plaza fija.

No han salido adelante, con el voto en contra de PSOE e IU, dos puntos que pedían incorporar de forma inmediata más médicos MIR y establecer fórmulas que permitan conjugar la conciliación para cubrir el turno de tarde.