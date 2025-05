El Parlamento insta al Gobierno central a mantener abierto el cuartel de Cornago y cubrir todas las vacantes de GC

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado en su sesión de hoy una Proposición No de Ley del Grupo Popular que insta al Gobierno de España a mantener abierto el cuartel de Cornago, con la plantilla necesaria y suficiente para realizar las funciones que ha venido desempeñando, y a cubrir todas las vacantes de la Guardia Civil en La Rioja.

El diputado Sergio Álvarez ha querido dejar claro durante su intervención que "desde el Partido Popular no vamos a permitir que el mundo rural siga perdiendo servicios esenciales, por lo que exigimos al Gobierno de España más efectivos, más presencia de agentes y menos excusas de carácter político que permitan decidir en los despachos que un cuartel ya no hace falta, cuando para los vecinos es sinónimo de tranquilidad, protección y justicia".

En su exposición de motivos, Álvarez ha destacado que, en La Rioja, "como en el resto de España, la Guardia Civil es el único cuerpo de seguridad disponible en decenas de municipios que no cuentan con Policía Local", y ha insistido en que "la seguridad no es un privilegio, sino un derecho y un servicio básico que el Estado debe garantizar en nuestros pueblos".

De ahí que haya calificado como "profundamente preocupante" la situación del cuartel de Cornago, "donde sólo hay adscrito un único agente que, además, está desarrollando un curso, por lo que, de forma efectiva, es un cuartel abierto, pero sin efectivos".

Dicho escenario ha derivado, según el diputado del PP, "en una situación de desprotección que certifica no una excepción puntual, sino una política progresiva de cierre y abandono de cuarteles que viene de años atrás y que el ministerio de Interior ni ha explicado con claridad ni tampoco ha sabido revertir, a pesar de las advertencias de alcaldes, vecinos e incluso de las propias asociaciones profesionales de la Guardia Civil".

Álvarez ha reprochado al Gobierno central que, "a pesar de sostener que se han recuperado efectivos, la realidad es que faltan guardias civiles en los puestos, las patrullas no dan abasto y se está tratando de vender como eficiencia lo que no es más que un recorte disfrazado, por lo que exigimos que se paralice el cierre de cuarteles y se ponga fin a esta política urbana que solo entiende de grandes números, no de realidades rurales".

Por todo lo expuesto ha finalizado su intervención solicitando el respaldo de los grupos parlamentarios a la iniciativa del Partido Popular, "no por una cuestión partidista, sino por razones de compromiso con nuestros municipios más pequeños, con nuestros agentes y con los valores que representa la Guardia Civil en La Rioja y en España".