Un parque de 8 Ha., con capacidad inundable de 20.000 m3, en El Horcajo solucionará las inundaciones de Yagüe

El Ayuntamiento de Logroño plantea un drenaje natural e integrado ambientalmente para solucionar "un problema histórico"

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un parque de 8 hectáreas, con capacidad inundable de 20.000 metros cúbicos, en la zona de El Horcajo solucionará las inundaciones que se produzcan en el barrio de Yagüe de Logroño. El alcalde Conrado Escobar, junto con los concejales de Medio Ambiente, Jesús López y de Distrito Este, Laura Lázaro, ha presentado este viernes el anteproyecto para el drenaje urbano sostenible en este entorno.

El desarrollo de esta actuación permitirá solucionar "un problema histórico" en esta zona de Yagüe cada vez que se produce un episodio extremo de lluvia, al tiempo que ganar un nuevo parque de 8 hectáreas en el barrio.

La solución propuesta por Nolter Ingeniería y Medio Ambiente en su asistencia técnica plantea un drenaje natural e integrado ambientalmente que tendrá como elementos más característicos la creación de una mota y una balsa de lluvias de hasta 20.000 m3 de capacidad de almacenamiento en la zona oeste de Yagüe.

Ambos elementos permitirán asumir episodios extremos de lluvia y evacuar luego de forma controlada el agua recogida a través de un sistema de válvulas que, desde la mota, la conducirá por gravedad a un colector de pluviales que acaba en la trama de alcantarillado.

Si bien el diseño de esta solución tenía como objetivo fundamental resolver los citados episodios de inundaciones, el alcalde ha destacado que "una vez más, hacemos de la necesidad virtud y aprovechamos para plantear la solución más natural y saludable".

Un proyecto, ha añadido, "que nos va a permitir ganar un nuevo parque de 8 hectáreas para el barrio y para la ciudad con un concepto similar al del Corredor Sur, con una solución arbórea forestal integrada paisajística y ambientalmente".

UNA SOLUCIÓN CALCULADA Y UN NUEVO PARQUE DE 8 HECTÁREAS.

Por lo que respecta a la parte técnica, Escobar ha subrayado que "la actuación se ha calculado basándose en las precipitaciones más extremas registradas en los últimos años", que suelen empezar a dar problemas a partir de magnitudes de 15 a 20 litros por metro cuadrado (l/ m2) en media hora y que en 2018 llegaron hasta los 30 l/m2, con casas y hasta la circunvalación inundadas.

Cuando el nivel de lluvia caída tenga un volumen normal, se evacuará como hasta ahora por las acequias de Rio Bajero y Río Somero sin necesidad de embalsar. Cuando se den volúmenes de lluvia excesivos se derivarán a la balsa de lluvias, cuya creación exigirá mover cerca de 60.000 m3 de tierra.

La zona inundable de la balsa natural se renaturalizará convirtiéndola en un nuevo parque de cerca de 8 hectáreas con una solución arbórea forestal integrada paisajística y ambientalmente, con arbolado de sombra estacional, arbustos y praderas floridas y con zonas estanciales.

Conrado Escobar ha explicado que "la probabilidad de que la balsa de lluvias funcione como tal es del 0,01% a lo largo del año hidrológico", de manera que "el nuevo parque pluvial será de uso urbano la práctica totalidad de días del año, salvo episodios de lluvias muy intensas".

"En esos casos excepcionales, el Parque hará de almacén de agua transitorio para, superado el episodio lluvioso, evacuar el agua de forma controlado al alcantarillado municipal de aguas pluviales", ha remarcado el regidor municipal.

PROYECTO DE CIUDAD "QUE RESUELVE EN POSITIVO UN PROBLEMA HISTÓRICO".

En definitiva, ha resumido el alcalde, "una vez más, planteamos un proyecto de ciudad, que resolverá un problema histórico de inundaciones largamente reivindicado en esta zona de Yagüe, ordenando su territorio y ganando un nuevo parque para el barrio".

Escobar ha agradecido también "la implicación que han tenido los técnicos municipales, y que han sabido transmitir a la asistencia técnica, para convertir lo que de partida era un problema ambiental en una nueva oportunidad para que Logroño siga avanzando en reforzar su carácter de ciudad en un parque".

"Con un nuevo espacio verde que mejorará el equipamiento de Yagüe, sus recursos naturales, su resiliencia frente al cambio climático y que, en definitiva, contribuirá a hacerlo más saludable, más sostenible y amable", ha rematado el primer edil logroñés.

Respecto a la mejora de la sostenibilidad y resiliencia que aportará el proyecto, la intervneción se enmarca dentro de la estrategia de ciudad circular y que, en este sentido, el diseño del nuevo parque se planteará con similares características de aprovechamiento del agua que las que se han aplicado en los parques del Camino y Las Tejeras.

El anteproyecto de drenaje urbano en el Parque del Horcajo prevé un plazo de ejecución para las obras de un año y, a falta de concretarse en el proyecto definitivo, se calcula un gasto en torno a los 2 millones de euros.

La preparación del proyecto desde un plano administrativo exigirá también previamente las expropiaciones de los terrenos afectados por el mismo.

La actuación que se realizará para el drenaje en el Parque del Horcajo se enmarca en la Estrategia Circular Urbana para la Biosfera, el Drenaje Sostenible y la Ordenación Paisajística de Logroño, y forma parte del Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, junto a los proyectos del Corredor Ecológico del Suroeste y del Barranco de Oyón.