El Partido Popular presenta la campaña 'Hablemos de Arnedo'

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, en una comparecencia de prensa - PP DE ARNEDO

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha presentado la campaña 'Hablemos de Arnedo', una iniciativa con la que quiere reforzar el contacto directo con la ciudadanía, recoger sus propuestas y necesidades, y trasladarlas al proyecto de ciudad con el que la formación pretende construir el futuro de Arnedo.

Desde el inicio de la legislatura, el equipo del PP de Arnedo ha mantenido el contacto directo con los vecinos como eje de su trabajo, una línea que ahora refuerza con esta campaña. "Escuchar debe ser una práctica diaria. Queremos que cualquier arnedano pueda acercarse a hablar con nosotros con confianza y saber que su propuesta será tenida en cuenta", señala el presidente del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio.

El Partido Popular presenta esta campaña como una acción continuista del trabajo desarrollado durante los tres años de la presente legislatura, basada en la cercanía, el contacto directo, la escucha activa en la calle y la atención constante a los vecinos. La iniciativa consolida el compromiso del partido al poner a disposición nuevos canales de comunicación que refuerzan la accesibilidad y la relación entre el Partido Popular y los arnedanos.

"Hay muchos ciudadanos que en estos años han contactado con nosotros con ganas de aportar ideas y trasladar necesidades. Por ello, ahora abrimos estas nuevas vías para que todo aquel que lo desee pueda sentirse escuchado".

Los ciudadanos pueden ponerse en contacto a través de la página web del partido (www.pparnedo.es), vía WhatsApp (688 707 606), mediante redes sociales y de forma presencial, acudiendo a la sede local del partido, ubicada en el paseo de la Constitución, 37, en horario de 9,30 a 13,30 y de 17,00 a 19,00 horas, los lunes y miércoles. El presidente popular explica que estos canales permiten ofrecer un espacio cercano, ágil y accesible donde los vecinos pueden trasladar directamente sus propuestas e inquietudes.

Además, se sumarán a esta campaña acciones específicas dirigidas a distintos sectores, como foros, encuentros y conferencias con profesionales especializados en los temas que más preocupan a la ciudadanía.

Desde el partido destacan que todas las aportaciones recogidas serán analizadas por el equipo para su defensa en plenos y comisiones, además de ser tenidas en cuenta para su incorporación al proyecto con el que el PP de Arnedo quiere construir el futuro de la ciudad. Por todo ello, desde el PP animan a los arnedanos a participar activamente en esta iniciativa para que, juntos, "sigamos hablando de Arnedo".