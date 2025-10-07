Una pasarela de 25 metros mostrará la moda logroñesa en las Cien Tiendas con un desfile para dinamizar el comercio local - EUROPA PRESS

Será el próximo sábado, 11 de octubre, a partir de las 18,30 horas. Participarán 10 comercios con su oferta para este otoño-invierno LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de las Cien Tiendas y, en concreto, la calle Calvo Sotelo de Logroño se convertirá este próximo sábado, 11 de octubre, en una gran pasarela de moda -de 25 metros- gracias a la celebración de la primera edición del Desfile de Moda Otoño-Invierno de 2025 que sacará a la calle la moda de las tiendas riojanas.

Una nueva iniciativa organizada entre el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio de Industria de La Rioja que unirá moda, cultura y, sobre todo, dinamización comercial.

Con esta cita, además, se pretende transformar una de las zonas comerciales más emblemáticas de Logroño en un punto de encuentro para logroñeses y visitantes. Un paso más, dentro del esfuerzo del Ayuntamiento, para que nuestra ciudad aspire al reconocimiento como Capital Europea del Comercio Local o de Proximidad en el tramo por debajo de los 200.000 habitantes.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y el director de general de la Cámara, Florencio Nicolas, han presentado este nuevo acto acompañado por el organizador y presentador del acto, Eduardo Viladés, así como con varias representantes de las tiendas participantes.

En concreto las tiendas serán: Setlan, Gloss, Flash, Pan Blanco, Göteborg, Giovanna Sotto, Atipyca, Isabella, Boracay y Novias Pilar Gil, que presentarán sus nuevas colecciones.

PUESTA EN VALOR DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL

Como ha explicado Sáinz, este desfile se enmarca dentro del convenio existente entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de la capital riojana "para la puesta en valor del pequeño comercio local logroñés en este año 2025 y es una de las novedades principales de la 'adenda' de este año".

Una 'adenda' dotada con aproximadamente unos 367.000 euros y, una parte de ese dinero, irá destinada a este evento. "Aquí vamos a instalar una pasarela de 25 metros de longitud para que durante la tarde del sábado estos comercios logroñeses puedan proyectar su campaña para esta nueva temporada", ha defendido el concejal.

Y lo harán -prosigue- "con la mayor calidad y con el objetivo de poner en valor y de resaltar que todo el comercio logroñés es sinónimo de calidad, de atención personalizada, de delicadeza, de mimo en el trato al cliente y por eso nos hemos esforzado también en que el entorno del desfile sea el adecuado".

Además habrá una gran pantalla de vídeo digital para reproducir el desfile. Cada comercio visibilizará 7-8 conjuntos y el desfile tendrá una duración de hora y media. La capacidad será de 200 personas sentadas aunque, como ha indicado el concejal, "esperemos que se llene y también puedan disfrutarlo mucha más gente incluso de pie".

REVISAR LOS 'CUCOS'

Como reconoce el concejal, esta iniciativa llega "después de un periodo de reflexión con la Cámara de Comercio sobre los objetivos de la agenda de este año, llegamos a la conclusión de que había que revisar los 'CUCOS' (Iniciativa dinamizadora Cultura de Comercio)".

El Desfile de Moda Otoño-Invierno 2025 se enmarca así dentro del programa de iniciativas para la promoción del comercio minorista de Logroño y entre las acciones incluidas se encuentran campañas y actividades de dinamización del comercio minorista en fechas claves con Navidad o rebajas como Logrostock, así como iniciativas más innovadoras como el Plan de Digitalización del Comercio Local, ya en marcha, o propuestas recientes como 'CUCO Stock' y otras previstas en los próximos meses.

Además, Sáinz ha avanzado que la moda seguirá siendo la protagonista en la ciudad ya que el próximo 18 de octubre, en Avenida Portugal, tendrá lugar el desfile 'CUCO', dentro del mismo programa de promoción del comercio local. Por su parte, en noviembre celebrarán el Día del Comercio Logroñés "en el que también queremos que las calles vuelvan a estar invadidas por los burros, las estanterías y también porque dentro de los comercios se produzcan cosas".

Todo ello va destinado a poner en valor el comercio logroñés "en esa nueva ruta que nos hemos planteado de aquí al 2028 que es aspirar a candidatura al reconocimiento como Capitalidad Europea o Capital Europea del Comercio Local o de Proximidad".

"SACAR A LA CALLE LA VIDA Y EL COMERCIO"

Por su parte, Florencio Nicolás ha destacado que esta actividad "tiene un objetivo claro que es sacar a la calle vida, vida que da el comercio y en este caso también la moda y el diseño y eso lo hacemos desde el objetivo compartido que tenemos con el Ayuntamiento de apoyar a nuestros diseñadores y al comercio local de proximidad".

Esta pasarela de moda será "algo más que una pasarela, es un encuentro entre diseñadores, entre el excelente comercio de moda que tenemos en la ciudad de Logroño y entre la moda que pretendemos acercar a la gente".

Como ha explicado, el comercio minorista "da vida a nuestra ciudad y a nuestras calles y vamos a tener aquí un referente de esos diez comercios que, con mucho esfuerzo y con una calidad de diseño extraordinaria, hacen que sea posible".

PRESENCIA DEL MODISTO BILBAÍNO HEGOI DE FRANCISCO

Por su parte, Eduardo Viladés ha explicado que el evento contará "como broche de oro" con la presencia del modisto bilbaíno formado en La Rioja, Hegoi de Francisco, que presentará en primicia su colección 'The Tube Edit'.

Entre las representantes de las tiendas participantes en el desfile, Carmen González Cuevas -de Pan Blanco- ha asegurado que acogen esta iniciativa "con mucha ilusión" porque era algo "que ya habíamos planteado desde hace tiempo".

"Nos hace ilusión que esté organizado por profesionales que saben cómo se hacen estos desfiles y nos parece una ocasión única para enseñar a nuestros clientes un poco nuestros 'looks' para que la gente vea las tendencias de esta temporada y también para darnos a conocer".

Por su parte, Amaia Tomé -propietaria de 'Atypica'- ha agradecido esta iniciativa "que espero que sea una representación del comercio que ya existe en Logroño, nosotros somos 10 comercios pero es un poco la representación de las ganas y de la vida de comercio que hay aquí en esta ciudad".

"PENSAR MÁS EN CIUDAD"

Aunque como reconoce, la compra online está pisando con fuerza, "yo creo que tenemos que olvidarnos un poco de esas plataformas, de esos precios tan bajos y pensar más en ciudad y lo que reporta el comercio a nuestras calles. Hacen daño pero afortunadamente hay muchas personas que saben la realidad que hay y el tipo de producto que se vende en el pequeño comercio y sigue apostando por ello", ha finalizado.